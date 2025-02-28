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Коммерсантъ FM
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«Трамп вышвырнул Зеленского из Белого дома»

Первая реакция на провал визита президента Украины в Вашингтон

Мировые медиа только начинают давать оценки случившемуся на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Наблюдатели шокированы тем, что скандал разразился буквально в прямом эфире. А Илон Маск в X и вовсе высказался, что Зеленского для Америки больше не существует.

Дональд Трамп встречает Владимира Зеленского на крыльце Белого дома. Скандала еще ничего не предвещает

Дональд Трамп встречает Владимира Зеленского на крыльце Белого дома. Скандала еще ничего не предвещает

Фото: Ben Curtis / AP

Дональд Трамп встречает Владимира Зеленского на крыльце Белого дома. Скандала еще ничего не предвещает

Фото: Ben Curtis / AP

Il Sole 24 Ore (Рим, Италия)

Стычка в Белом доме, договор о минералах не подписан, Трамп вышвыривает Зеленского

От почти заключенного соглашения до разрыва за полчаса. Разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете… стал спектаклем, который редко увидишь по телевидению.

CNN (Атланта, США)

Трамп и Вэнс выплеснули все на Зеленского во время жесткой встречи в Овальном кабинете

Никогда прежде американский президент не делал такой выволочки своему гостю, какую устроил Трамп Зеленскому. Это стало причиной разрыва между Вашингтоном и Киевом, случившегося практически в прямом эфире.

«Вы должны быть благодарными»: как Трамп обругал Зеленского. Главное

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Time (Нью-Йорк, США)

После жаркой дискуссии в Овальном кабинете Трамп раньше времени завершил важнейшую встречу с Зеленским

Такую сцену публике до сих пор не доводилось видеть в Овальном кабинете. Обычно на таких представлениях два мировых лидера улыбаются на камеры и обмениваются рукопожатиями ради журналистов. Жесткие переговоры, как правило, случаются вдали от камер. Но тлеющая напряженность между двумя президентами взорвалась на глазах у всего мира.

Илон Маск

Зеленский разрушил себя в глазах народа Америки.

Эксперты о публичной перепалке в Белом доме

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The New York Times (Нью-Йорк США)

Страсти накалились и Зеленский внезапно покинул Белый дом, не подписав соглашения по минералам

До настоящего момента почти каждый иностранный лидер, приезжавший в Белый дом, осыпал Трампа комплиментами. Главы государств не желали бросать ему вызов и рисковать получить непредсказуемый ответ, как, например, прекращение американской помощи или введение жестких тарифов. Но в этом редком случае, Зеленский… решил не задабривать Трампа. И президент взорвался.

The Daily Telegraph (Лондон, Великобритания)

После взаимного ора Трамп вышвырнул Зеленского из Белого дома

Это далеко за гранью худшего для Украины сценария… Дипломатическая катастрофа. Другого описания этому нет. Из всех возможных исходов сегодняшней встречи, только один не приходил никому в голову — как Владимир Зеленский и Дональд Трамп орут друг на друга.

Фотогалерея

Скандальная встреча Трампа и Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах

Разговор проходил на повышенных тонах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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