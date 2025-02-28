«Трамп вышвырнул Зеленского из Белого дома»

Мировые медиа только начинают давать оценки случившемуся на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Наблюдатели шокированы тем, что скандал разразился буквально в прямом эфире. А Илон Маск в X и вовсе высказался, что Зеленского для Америки больше не существует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп встречает Владимира Зеленского на крыльце Белого дома. Скандала еще ничего не предвещает

Фото: Ben Curtis / AP Дональд Трамп встречает Владимира Зеленского на крыльце Белого дома. Скандала еще ничего не предвещает

Фото: Ben Curtis / AP

Стычка в Белом доме, договор о минералах не подписан, Трамп вышвыривает Зеленского

От почти заключенного соглашения до разрыва за полчаса. Разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете… стал спектаклем, который редко увидишь по телевидению.

Трамп и Вэнс выплеснули все на Зеленского во время жесткой встречи в Овальном кабинете

Никогда прежде американский президент не делал такой выволочки своему гостю, какую устроил Трамп Зеленскому. Это стало причиной разрыва между Вашингтоном и Киевом, случившегося практически в прямом эфире.

После жаркой дискуссии в Овальном кабинете Трамп раньше времени завершил важнейшую встречу с Зеленским

Такую сцену публике до сих пор не доводилось видеть в Овальном кабинете. Обычно на таких представлениях два мировых лидера улыбаются на камеры и обмениваются рукопожатиями ради журналистов. Жесткие переговоры, как правило, случаются вдали от камер. Но тлеющая напряженность между двумя президентами взорвалась на глазах у всего мира.

Зеленский разрушил себя в глазах народа Америки.

Страсти накалились и Зеленский внезапно покинул Белый дом, не подписав соглашения по минералам

До настоящего момента почти каждый иностранный лидер, приезжавший в Белый дом, осыпал Трампа комплиментами. Главы государств не желали бросать ему вызов и рисковать получить непредсказуемый ответ, как, например, прекращение американской помощи или введение жестких тарифов. Но в этом редком случае, Зеленский… решил не задабривать Трампа. И президент взорвался.

После взаимного ора Трамп вышвырнул Зеленского из Белого дома

Это далеко за гранью худшего для Украины сценария… Дипломатическая катастрофа. Другого описания этому нет. Из всех возможных исходов сегодняшней встречи, только один не приходил никому в голову — как Владимир Зеленский и Дональд Трамп орут друг на друга.