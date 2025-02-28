Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА над пятью российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили 22 украинских беспилотника над территорией России, сообщает пресс-служба Минобороны. В частности, восемь БПЛА было сбито над Орловской областью, семь — над Курской областью, четыре — над Брянской областью, один — над Смоленской областью, две цели были уничтожены в небе над Краснодарским краем.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале заявил, что в результате атаки пострадавших нет. Главы других регионов ситуацию пока не комментировали.

Вчера вечером Минобороны заявляло, что в период с 19:15 до 21:40 мск. Средствам ПВО удалось сбить восемь БПЛА. Из них шесть — над территорией Республики Крым и два — над территорией Брянской области.