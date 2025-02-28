Екатерина Тархова заговорила со следствием

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Тархова призналась, что убила его и бабушку Наталью Тархову. По словам обвиняемой, она совершила преступление, чтобы получить имущество родственников. Как следует из показаний обвиняемой, она отравила Виктора и Наталью Тарховых, а затем заморозила тела при помощи азота. Сообщник обвиняемой помог ей расчленить трупы, после чего злоумышленники раскидали останки по мусорным контейнерам. Мужчина, чье имя не раскрывается, находится в федеральном розыске. Екатерине Тарховой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Тархова

Фото: Георгий Портнов Екатерина Тархова

Фото: Георгий Портнов

В Следственном комитете России (СКР) сообщили, что 29-летняя Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи Тарховой, призналась в преступлении. «Также она сообщила о соучастнике преступления — знакомом мужчине, который в настоящее время выехал за пределы Самарской области и объявлен в розыск»,— говорится в сообщении СКР.

По словам обвиняемой, она отравила дедушку и бабушку с целью завладеть их имуществом, а затем заморозила тела при помощи азота. Сообщник помог ей расчленить тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

Помимо уголовного дела об убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в отношении Екатерины Тарховой возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту незаконных действий с автомобилем, принадлежавшим Наталье Тарховой. По данным следствия, после убийства внучка успела распродать ценности родственников и автомобиль Toyota RAV4.

Виктор Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 год. После окончания политической карьеры он находился с супругой за границей. По данным источника, пара вернулась в Самару, где проживала в доме с внучкой и шестилетним правнуком. Также источники утверждают, что Екатерина Тархова страдала наркозависимостью и по этой причине расходы женщины контролировала бабушка.

О предполагаемом убийстве стало известно 5 февраля. К силовикам обратился бывший подчиненный экс-мэра, заявивший, что Виктор Тархов не отвечает на звонки, а с его телефона поступают СМС о том, что бывший чиновник не может говорить. На следующий день суд арестовал предполагаемую преступницу. Сначала подозреваемая отказывалась сотрудничать со следствием. Останки тел искали в том числе на полигоне «Преображенка», но о том, найдены ли там останки, силовики не сообщали.

Также была обнаружена видеозапись с камер наблюдения в подъезде дома, где жил бывший мэр: на ней подозреваемая выносит из квартиры дедушки бочки для отходов. Соседи Тарховых после исчезновения погибших часто видели фигурантку уголовного дела с заполненными черными мешками для мусора, а 31 января из квартиры бывшего мэра вывозили вещи и мебель.

Позже следствие сообщило, что несмотря на то, что квартира была обработана химическим веществом, следователи-криминалисты провели несколько тщательных осмотров с использованием новейшей криминалистической техники, в результате чего удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов потерпевших.

Мать Екатерины Тарховой и единственная дочь бывшего мэра Людмила Тархова отбывает наказание за вымогательство 200 млн руб. (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. За эти деньги она обещала не распространять сведения, которые якобы могли опорочить репутацию парламентария.

По делу об убийстве Людмила Тархова признана потерпевшей. Как отметил ее адвокат Андрей Карномазов, теперь осужденная сможет участвовать в судебном процессе над дочерью.

Сабрина Самедова, Самара