Особо опасная внучка

В Самарской области были предположительно убиты экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья Тархова. Информацию об этом «Ъ» подтвердил источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, преступление было совершено около месяца назад. Подозревается в нем внучка бывшего чиновника Екатерина Тархова-Бельская, дочь Людмилы Тарховой, единственной дочери погибших супругов, отбывающей срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Тархова-Бельская, подозреваемая в убийстве Виктора и Натальи Тарховых

Фото: Личная страница Екатерины Бельской во «ВКонтакте» Екатерина Тархова-Бельская, подозреваемая в убийстве Виктора и Натальи Тарховых

Фото: Личная страница Екатерины Бельской во «ВКонтакте»

Информация о смерти Виктора Тархова и его супруги появилась в СМИ со ссылкой на неназванные источники вечером 5 февраля. Источник «Ъ» в правоохранительных органах подтвердил, что супруги действительно могли быть убиты. В преступлении подозревается 29-летняя внучка бывшего чиновника Екатерина Тархова-Бельская.

Виктор Тархов родился 3 января 1948 года в Куйбышеве (Самара). В 1971 году окончил химико-технологический факультет Куйбышевского политехнического института. Работал на заводе «Синтезспирт», прошел путь от оператора до директора предприятия. В 1984 году стал гендиректором «Куйбышевнефтеоргсинтеза». В июне 1991 года возглавил Куйбышевский облсовет и облисполком. В августе 1991 года обвинен в поддержке ГКЧП и снят с должности председателя облсовета. В марте 1992 года господин Тархов возглавил Новокуйбышевский НПЗ, вошедший в апреле 1993 года в состав НК ЮКОС. С 1994 года — вице-президент НК ЮКОС, с 30 апреля 1997 года — глава совета директоров АО «Омскшина» (принадлежавшего ЮКОСу). В декабре 1999 года покинул ЮКОС и стал вице-президентом ОАО «Группа "Альянс"». В июле 2000 года участвовал в выборах губернатора Самарской области, занял второе место, уступив Константину Титову. В марте 2002 года избран депутатом Самарской губернской думы. В октябре 2006 года одержал победу на выборах главы Самары, будучи кандидатом от Российской партии жизни (56,31% голосов). Действующий мэр города Георгий Лиманский тогда набрал 40,62% голосов. Ведущим на дебатах между Виктором Тарховым и Георгием Лиманским на местном телеканале СКАТ был журналист Владимир Соловьев. Планировалось, что дебаты продлятся час, однако уже через восемь минут после их начала господин Тархов покинул их, сославшись на то, что только это время оплатил из своего избирательного фонда. Обескураженный таким исходом, ведущий Соловьев в ответ позволил себе несколько нелестных выражений в адрес политика, после чего Виктор Тархов потребовал в суде взыскать с него 10 млн руб. в качестве возмещения морального ущерба, суд в итоге постановил выплатить 70 тыс. руб.

В 2006–2010 годах Виктор Тархов был председателем самарского регионального отделения «Справедливой России». В 2010 году на выборах главы Самары в первом туре Виктор Тархов набрал всего 18,28% голосов избирателей. Новым мэром города стал Дмитрий Азаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Самары Виктор Тархов в 2011 году

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Экс-глава Самары Виктор Тархов в 2011 году

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

После завершения политической карьеры Виктор Тархов находился с супругой за границей, но, по данным источника, недавно пара вернулась в Самарскую область, где проживала в доме с внучкой и шестилетним правнуком. По информации источника, Екатерина страдала наркозависимостью, по этой причине расходы женщины контролировала бабушка.

Единственная дочь Виктора и Натальи Тарховых Людмила в 2023 году получила срок за вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Следствие установило, что в 2020 году Людмила Тархова получила сведения, распространение которых в открытых источниках информации могло бы нанести вред репутации депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. После чего Людмила Тархова потребовала от депутата 200 млн руб. за нераспространение компромата в интернете. В июле 2021 года после получения денег женщину задержали сотрудники регионального УФСБ. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

По данным источников «Ъ», Екатерину Тархову-Бельскую задержали после того, как в полицию обратился знакомый ее деда, обеспокоенный его исчезновением.

Тела пропавшего и его супруги так и не нашли. А подозреваемая от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя. Тем не менее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц) УК. По некоторым данным, подозрения в адрес Екатерины Тарховой-Бельской возникли потому, что она якобы участвовала в продаже активов своих дедушки и бабушки, но при этом использовала доверенность, оказавшуюся поддельной.

Сабрина Самедова, Самара; Николай Сергеев