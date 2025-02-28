На двух участках пляжей в Анапе появились новые выбросы мазута

На береговой линии Анапы обнаружены два участка, на которых произошли новые выбросы мелкой фракции мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Загрязнение нефтепродуктами обнаружено на пляже поселка Джемете, а также на береговой линии оздоровительного центра «Премьера» на Пионерском проспекте. Волонтеры, приехавшие на уборку пляжей из разных муниципалитетов Кубани, продолжают деликатную очистку песка, сообщает оперштаб. Подчеркивается, что в первую очередь они собирают недавно выброшенные морем фрагменты мазута.

В начале текущей недели новые выбросы нефтепродуктов были обнаружены на пляже оздоровительного комплекса «СИБУР-Юг» в районе устья реки Можепсин, а также на участке от села Витязево до станицы Благовещенской. В настоящее время береговая линия и защитный вал на этих территориях чистые, утверждает оперштаб.

Анна Перова, Краснодар