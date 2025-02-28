Зиму провожают с огоньком

Москвичам предлагают сжечь чучело Масленицы за 50 тыс. руб. Предприниматели и ивент-агентства продают за такую сумму трехметровые куклы, есть лоты дороже, с индивидуальным дизайном. Можно найти небольшие готовые варианты за 5-10 тыс. руб. К ним предлагают подобрать венки из соломы. Просто сено в небольших тюках «для декора и различных мероприятий» предприниматели продают по 200-300 руб. Одно условие — доставка от нескольких десятков штук, а весь заказ в Подмосквье обойдется примерно в 10 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кто-то решается делать чучела и организовывать пространство самостоятельно, так, например, собирается праздновать руководитель образовательного проекта Uteens Наталья Рогаль: «Я была много раз в "Никола-Ленивце". Во-первых, есть какая-то, наверное, внутренняя направленность на какие-то вещи и корни, исторические и культурные коды, которые есть у нас. Второй момент заключается в том, что офлайн — это новый люкс. И Масленица — это все-таки классный праздник, он перед постом, настроения добавляют блины, солнечная погода.

У меня есть две палки, сейчас я куплю 20 кг сена, а все остальное может быть из каких-то винтажных ненужных вещей. В прошлом году мы делали похожее мероприятие, было много музыкальных инструментов, шум дождя, прибоя, все было несложно. Но можно делать все более крутым и более дорогим, конечно. Взять и задекорировать весь дом лентами, например. Можно выставлять столы на улицу, вместо стульев поставить пеньки, чтобы мероприятие было с более глобальным продакшеном. Тоже вопрос участка, невозможно же огромную Масленицу рядом с домом жечь, там и соседи, пожарная безопасность, нужны огнетушители».

1 марта в арт-парке «Никола-Ленивец» традиционно отметят Масленицу. В этом году сожгут «Мельницы» — 24 башни с вращающимися лопастями. Трасфер из Москвы обойдется в 4 тыс. руб. Входной билет — еще почти 6 тыс. руб. Впрочем, спрос на мероприятие превзошел ожидания, рассказал куратор фестиваля Иван Полисский: «Традиционно это какие-то известные архитектурные бренды или формы, которые узнаются зрителями. В этом году мы даже шагнули чуть-чуть дальше, и это не только мельницы, но и литературная форма — сражение рыцаря с ветряными мельницами. Соответственно, все будет реализовано в рамках Масленицы: с сожжением, с большим огнем.

В этом году билеты закончились за один день еще в декабре. Мы ожидаем порядка 5 тыс. человек. Можно сказать, что это какой-то рекорд, наверное, для фестивального движения в России, когда билеты распродаются с такой скоростью. Мы, честно говоря, не знаем таких примеров. Я думаю, что это связано с тем, что в России просто очень сильно не хватает каких-то больших проектов, которые используют в своем арсенале искусство, современный театр, музыку».

В некоторых компаниях в субботу, 1 марта, планируются полноценные корпоративы. Как узнал “Ъ FM” у игроков рынка, есть заказы и на 20 млн руб., за эту цену накроют безалкогольный стол и устроят масштабные масленичные гуляния с аттракционами.

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Александра Абанькова