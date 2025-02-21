Рестораны замешивают тесто

Классика и дубайский шоколад: рестораны готовятся к Масленице. В частности, в Никола-Ленивце обещают праздничный костер из 30 деревянных мельниц, а московские власти тем временем планируют на площадках столицы метание валенка и приседания с коромыслом. Заведения утверждают меню, придумывают программы для гостей или вовсе решают отказаться в этом году от праздника и рекламных программ к нему, рассказали “Ъ FM” участники московского рынка. Как столичный общепит собирается встретить масленичную неделю? Расскажет Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В преддверии Масленицы москвичам предложили выбирать лучшую начинку для блинов — победила сметана. Спросом пользуются и более необычные варианты, говорит гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров: «В этом году мы ощутили огромный всплеск продаж примерно за неделю-две до Масленицы, рост буквально на 20%. Сейчас у нас ударный хит — это вариант с дубайским шоколадом, который побил продажи самого популярного сладкого блина практически в два раза. За последние три года мы видим резкий рост спроса на русскую кухню. Такими темпами мы не росли еще никогда в своей истории».

В холдинге Restart Vasilchuk Brothers специально к празднику будут оформлять только ресторан Ruski. Масленичное меню есть и в других заведениях, но только самое традиционное, рассказал совладелец компании Алексей Васильчук:

«Стандартно блины, икра, сметана. Что еще на Масленицу можно ожидать? Это годами сформированный процесс.

Люди традиционно привыкли есть в это время эти продукты. У нас также будут блины с рыбой, фаршированные мясом, курицей и сладкие вариации».

Кто-то отказался от вычурных программ в пользу традиции, а некоторые заведения решили не проводить Масленицу вовсе. Хотя еще в прошлом году ее отмечали с размахом, напомнил сооснователь баров «Сюр», «Интеллигенция», «Ясно» и «Аренда» Никита Фомкин: «У нас в этом году ничего на Масленицу не будет, потому что мы именно в это время обновляем меню. Из-за недостатка поваров где-то решили отказаться от блинов. В прошлом году соответствующие позиции были даже в самых неочевидных местах типа китайских заведений. Мы, например, делали блины с сычуаньским перцем».

При этом на подрастающий интерес к Масленице обратили внимание кейтеринги и ивент-агентства. Уже привычный запрос от компаний — завтраки для сотрудников с блинами, по паре штук на человека. Средний чек на еду по таким заказам — в районе 20 тыс. руб., отмечают участники рынка. Некоторые работодатели готовы устроить для своих сотрудников даже дополнительный корпоратив с размахом и гуляниями, рассказал учредитель компании Village Catering Алексей Самойлов: «Понятна определенная конъюнктура. В последнее время чуть меньше новогодние бюджеты: праздники отмечают не такое количество компаний и не с таким количеством артистов. А, например, перед 8 марта, 23 февраля и Масленицей клиенты стали сильно активнее. Пара крупных компаний сейчас заказали Масленицу вообще как некий отдельный корпоративный день. Там у них целая концепция, босс не хотел просто пьянку. Бюджет 20 млн руб. с лишним. Большая часть из этого уходит на еду.

Популярная тема сейчас — именно Масленица в уличном формате: какие-то гуляния перед офисом, раздача блинов».

Санкт-Петербург тем временем снова потратит на Масленицу больше Москвы и Подмосковья вместе взятых. Как подсчитывали СМИ, на программу потратили почти 36 млн руб. Столица заложила на гуляния порядка 6 млн руб. Смольный заявил и о планах устроить праздник для российских граждан за границей. Комитет по внешним связям Петербурга на часть суммы планирует мероприятия в Омане и Объединенных Арабских Эмиратах.

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Александра Абанькова