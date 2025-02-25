Масленица пришла на готовенькое
Россияне запаслись полуфабрикатами на неделю
Ритейлеры традиционно надеются заработать на продаже блинов во время Масленицы, которая продлится до конца текущей недели. Спрос на такую продукцию вырос почти вдвое, в основном популярностью пользуются замороженные полуфабрикаты и готовые изделия. Во многом это объясняется стремительным развитием сетями собственных торговых марок этой категории продукции.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В Масленицу, которая в этом году проходит с 24 февраля по 2 марта, спрос на готовые блины в рознице, по оценкам аналитиков «X5 Клуба», увеличится в среднем в два раза. В период прошлогодней Масленицы прирост натуральных продаж этой продукции составил 15%, до 1,4 млн пачек. В целом за 2024 год в сетях Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») было реализовано 41,4 млн упаковок с готовыми блинами, что на 7% больше год к году. Заметнее всего продажи этой продукции росли в Волгограде (на 58%), Краснодаре (на 30%), Самаре и Ростове-на-Дону (по 21%).
По данным исследовательской компании «Нильсен», с февраля 2024 года по февраль 2025 года продажи сладких замороженных блинов выросли на 12,1%, аналогичной несладкой продукции — на 15,3%. Согласно сервису «Чек Индекс», с февраля 2024 года по февраль 2025 года цены на замороженные блины увеличились на 15% год к году, до 183 руб. В заведениях общепита порция блинов стоит в среднем 282 руб., что дороже на 13%.
По данным аналитиков сервиса, средняя цена ингредиентов на продуктовый набор к Масленице в офлайн-магазинах составила 149 руб., что на 6% больше год к году, а в онлайне — 255 руб., рост на 12%. Из самих ингредиентов больше всего подорожала пшеничная мука — на 14%, а яйца, наоборот, подешевели на 10%. По подсчетам аналитиков, за год объем заказов готовых блинов через интернет увеличился на 25%, а замороженных — на 34%.
По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, в Масленую неделю рост спроса на готовые блины в зависимости от категории продукции может составлять от 30% до 90%. По его словам, на это влияют активное развитие розничными сетями собственных торговых марок (СТМ) в этом сегменте и расширение ассортимента готовой еды на прилавках магазинов.
В Auchan рассказали, что в сети представлено около 180 товарных позиций в категории блинов, из которых 23 — СТМ. У ритейлера с 14 по 20 февраля натуральные продажи блинов увеличились на 15% неделя к неделе. Во «Вкусвилле» говорят, что в период Масленицы общий прирост выручки при продаже готовых блинов и оладий обычно увеличивается в три раза.
В сети «Лента» заявляют, что спрос на блины в текущем феврале демонстрирует двузначный рост год к году. Вкусовые предпочтения остаются неизменными — большая часть покупателей в качестве начинки предпочитает мясо и ветчину с сыром, добавляют там. В «Ленте» также отмечают рост продаж на более чем 100% у блинов с картофелем и грибами, что в сети связывают с невысокой стоимостью такой продукции или тем, что покупатели постепенно готовят себя к христианскому посту. В торговой сети добавляют, что сейчас в целом наметилось смещение потребления в сторону готовых блюд, наггетсов и снековой продукции во всех каналах продаж.
Готовые блины пользуются популярностью, поскольку многие потребители не хотят тратить время на готовку, считают в Metro. Сейчас в ассортименте ритейлера около 30 позиций блинов, девять из которых — это СТМ. Также за несколько недель до праздника ритейлер начал фиксировать рост продаж ингредиентов для выпечки — молока, масла, муки, яиц и сахара. В том числе потому, что рестораны начинают тестировать свое меню заранее, а Metro работает преимущественно с В2В-клиентами — ресторанами, кафе, кофейнями, отмечают в компании.
Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров рассказывает, что продажи блинов в сети в период Масленой недели повышаются на 10–20%. Тем не менее, утверждает он, сама Масленица не играет заметной роли в структуре продаж блинов за год.