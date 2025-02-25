Масленица пришла на готовенькое

Ритейлеры традиционно надеются заработать на продаже блинов во время Масленицы, которая продлится до конца текущей недели. Спрос на такую продукцию вырос почти вдвое, в основном популярностью пользуются замороженные полуфабрикаты и готовые изделия. Во многом это объясняется стремительным развитием сетями собственных торговых марок этой категории продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Масленицу, которая в этом году проходит с 24 февраля по 2 марта, спрос на готовые блины в рознице, по оценкам аналитиков «X5 Клуба», увеличится в среднем в два раза. В период прошлогодней Масленицы прирост натуральных продаж этой продукции составил 15%, до 1,4 млн пачек. В целом за 2024 год в сетях Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») было реализовано 41,4 млн упаковок с готовыми блинами, что на 7% больше год к году. Заметнее всего продажи этой продукции росли в Волгограде (на 58%), Краснодаре (на 30%), Самаре и Ростове-на-Дону (по 21%).

По данным исследовательской компании «Нильсен», с февраля 2024 года по февраль 2025 года продажи сладких замороженных блинов выросли на 12,1%, аналогичной несладкой продукции — на 15,3%. Согласно сервису «Чек Индекс», с февраля 2024 года по февраль 2025 года цены на замороженные блины увеличились на 15% год к году, до 183 руб. В заведениях общепита порция блинов стоит в среднем 282 руб., что дороже на 13%.

По данным аналитиков сервиса, средняя цена ингредиентов на продуктовый набор к Масленице в офлайн-магазинах составила 149 руб., что на 6% больше год к году, а в онлайне — 255 руб., рост на 12%. Из самих ингредиентов больше всего подорожала пшеничная мука — на 14%, а яйца, наоборот, подешевели на 10%. По подсчетам аналитиков, за год объем заказов готовых блинов через интернет увеличился на 25%, а замороженных — на 34%.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, в Масленую неделю рост спроса на готовые блины в зависимости от категории продукции может составлять от 30% до 90%. По его словам, на это влияют активное развитие розничными сетями собственных торговых марок (СТМ) в этом сегменте и расширение ассортимента готовой еды на прилавках магазинов.

В Auchan рассказали, что в сети представлено около 180 товарных позиций в категории блинов, из которых 23 — СТМ. У ритейлера с 14 по 20 февраля натуральные продажи блинов увеличились на 15% неделя к неделе. Во «Вкусвилле» говорят, что в период Масленицы общий прирост выручки при продаже готовых блинов и оладий обычно увеличивается в три раза.

В сети «Лента» заявляют, что спрос на блины в текущем феврале демонстрирует двузначный рост год к году. Вкусовые предпочтения остаются неизменными — большая часть покупателей в качестве начинки предпочитает мясо и ветчину с сыром, добавляют там. В «Ленте» также отмечают рост продаж на более чем 100% у блинов с картофелем и грибами, что в сети связывают с невысокой стоимостью такой продукции или тем, что покупатели постепенно готовят себя к христианскому посту. В торговой сети добавляют, что сейчас в целом наметилось смещение потребления в сторону готовых блюд, наггетсов и снековой продукции во всех каналах продаж.

Готовые блины пользуются популярностью, поскольку многие потребители не хотят тратить время на готовку, считают в Metro. Сейчас в ассортименте ритейлера около 30 позиций блинов, девять из которых — это СТМ. Также за несколько недель до праздника ритейлер начал фиксировать рост продаж ингредиентов для выпечки — молока, масла, муки, яиц и сахара. В том числе потому, что рестораны начинают тестировать свое меню заранее, а Metro работает преимущественно с В2В-клиентами — ресторанами, кафе, кофейнями, отмечают в компании.

Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров рассказывает, что продажи блинов в сети в период Масленой недели повышаются на 10–20%. Тем не менее, утверждает он, сама Масленица не играет заметной роли в структуре продаж блинов за год.

Владимир Комаров, Дарья Андрианова