Брат на брата

Коллегии присяжных заседателей представили улики по делу об убийстве, разбоях и массовых кражах предположительно совершенных жителем Темрюкского района Алексеем Щетининым. Ранее он был известен благодаря своему тикток-каналу, в частности, ролику «Любимый зять», который набрал более 20 млн просмотров. Одним из доказательств вины подсудимого стала явка с повинной его родного брата Григория, уже осужденного на восемь лет за соучастие в ряде преступлений. Сам осужденный заявляет, что его вынудили подписать протокол методами физического воздействия. Алексей Щетинин также отказался от своих показаний, заявив о применении к нему незаконных методов дознания. Гособвинение настаивает на том, что семейство Щетининых на протяжении длительного времени совершало сообща преступления и сбывало награбленное в ломбарды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

В Краснодарском краевом суде 27 февраля прошло заседание по уголовному делу в отношении 47-летнего кубанского тиктокера Алексея Щетинина. Он обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ), грабежах (ч. 2 ст. 161 УК РФ), хищении и незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 226 и ч. 1 ст. 222 УК РФ), нападении на полицейских (ч. 2 ст. 318 УК РФ), а также в 68 эпизодах краж (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 158 УК РФ). По ходатайству подсудимого дело рассматривает коллегия присяжных заседателей.

На очередном заседании присяжным были представлены доказательства якобы совершенных преступлений. В своем выступлении государственный обвинитель Наталья Каликанова зачитала собравшимся протокол явки с повинной родного брата Алексея Щетинина — Григория. Рукописный текст датирован 23 октября 2021 года.

«Хочу вам сообщить, что я совместно со своим родным братом Алексеем Щетининым по его просьбе ездил с ним на автомобиле в качестве водителя, а также пассажира на разбойные нападения в поселке Гаркуша, также на квартирную кражу в станице Тамань, которые совершал мой брат. О том, что он совершает преступления — я догадывался. Алексей мне рассказал после совершения им преступления в поселке Гаркуша о том, что он связал женщину и выпытывал у нее, где находятся денежные средства. Похитил по итогу около 30 тыс. руб., а мне отдал из них 12 тыс. руб. Данное преступление было совершено 24 сентября 2021 года. Также, 10 сентября 2021 года я уезжал из поселка Ильич в станицу Тамань на работу. Мой брат Алексей Щетинин попросил меня, чтобы я его довез до электроподстанции, которая находится на окраине станице Тамань. После полуночи, возвращаясь с работы, я забрал его на том же месте, где высадил, после чего мы поехали домой. Свою вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь»,— зачитала документ госпожа Каликанова.

Темрюкский районный суд 3 октября 2024 года признал Григория Щетинина виновным в пособничестве в кражах и разбоях (ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 158 и ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 162 УК РФ) и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал адвокат Алексея Щетинина Георгий Фирсов. По словам защитника, Григорий Щетинин еще в зале райсуда заявлял о примененном в отношении него физическом и моральном воздействии, однако суд назначил ему «беспрецедентно суровое наказание».

«Он сказал на суде, что это не добровольная его явка с повинной. Сегодня приобщили к делу протокол о том, что доследственная проверка не нашла в действиях сотрудников правоохранительных органов состава преступления. Мой коллега уже подал апелляцию на решение Темрюкского районного суда, но пока еще идет ознакомление подсудимого с материалом уголовного дела»,— говорит господин Фирсов.

Георгий Фирсов также указал на то, что Георгий Щетинин уже осужден за соучастие в преступлениях, которые якобы совершил его брат, вина которого еще не доказана.

Как ранее писал «Ъ», Алексея Щетинина задержали в январе 2022 года в Краснодаре. Предполагаемый преступник «засветился» на видео из сауны. В ходе следствия выяснилось, что с 2015 по 2022 год Щетинин в различных населенных пунктах Темрюкского и Анапского районов якобы совершил многочисленные кражи ювелирных изделий и других ценностей, а также несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов более чем на 17,3 млн руб. В ходе обысков у него изъяли огнестрельное оружие и другие украденные вещи, а на его деньги наложили арест.

Кроме того, по данным следствия, вечером 22 декабря 2020 года он, вооруженный похищенным ранее пистолетом, проник в один из частных домов станицы Ахтанизовской. В помещении оказался собственник домовладения, в которого преступник выстрелил не менее пяти раз. После этого он похитил из сейфа ювелирные изделия на сумму более 320 тыс. руб. и скрылся. По словам Натальи Каликановой, злоумышленник убивал жертву с особой жестокостью. «Он просто гонял его по всему дому — гильзы и следы от пуль были найдены в разных комнатах»,— говорит прокурор. Описанное Георгием Щетининым в явке с повинной разбойное нападение в поселке Гаркуша также, по словам госпожи Каликановой, могло закончиться смертью жертвы, поскольку преступник оставил ее в доме с пакетом на голове. Однако женщине удалось выжить.

Еще в середине апреля 2021 года, по версии следствия, Алексей Щетинин прибыл в село Цибанобалка, чтобы найти подходящий дом для совершения новых преступлений. Его заметили два сотрудника уголовного розыска отдела МВД по Анапе и потребовали остановиться для выяснения обстоятельств. Преступник прострелил из пистолета полицейским ноги и скрылся. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск.

«По нашим данным, Алексей Щетинин на протяжении длительного времени занимался кражами и грабежами. Его брат Григорий, входивший в состав казачьей дружины, обеспечивал ему прикрытие и сообщал о действиях правоохранителей. Жена Щетинина сдавала похищенные ценности в ломбард. Например, после разбоя в поселке Гаркуша, она уже утром следующего дня сдала ювелирные украшения в ломбард Славянска-на-Кубани»,— говорит представитель гособвинения.

Наталья Каликанова в ходе заседания представила присяжным заседателям улики, указывающие на причастность Алексея Щетинина к инкриминируемым ему преступлениям. В частности, чеки из ломбарда, фотографии похищенных колец, сережек и браслетов из драгоценных металлов. Кроме того, прокурор принесла в зал заседания серебряные серьги с изумрудом, принадлежавшие одной из жертв грабителя, позже опознанные ею.

В беседе с «Ъ-Кубань» гособвинитель сообщила, что изначально Алексей Щетинин частично признавал свою вину, даже указав следствию место, куда он выбросил похищенную из дома потерпевших камеру видеонаблюдения. Однако, отмечает прокурор, с появлением нового защитника подсудимый отказался от данных ранее показаний. Адвокат Георгий Фирсов рассказал, что отказ его подзащитного от признания вины связан с применением в отношении него физического и морального воздействия со стороны следственных органов.

Также, как сообщал «Ъ-Кубань», государственный обвинитель ходатайствовала перед судом о необходимости провести доследственную проверку по факту имеющихся признаков фальсификации протокола осмотра места преступления. Помимо основного текста за подписью следователя, в документе имеются приписки, заверенные другой подписью. В частности, как прозвучало в зале суда, текст протокола дополнен информацией о якобы изъятых во время обыска «полимерных пакетах в картонных коробках». Вызванный в качестве свидетеля бывший следователь полиции Темрюкского района Дмитрий Бурдаков сообщил, что дополнения к протоколу сделаны не его почерком и заверены не его подписью. Он добавил, что протокол был приобщен к делу без этих поправок, и кем они сделаны — ему не известно. Председательствующий судья Игорь Мацко удовлетворил ходатайство.

Напомним, Алексей Щетинин прославился благодаря роликам в TikTok, посвященным теще. Одно из самых популярных видео набрало 20 млн просмотров. В нем женщина бежит и радостно кричит: «Бегу с огорода домой, едет любимый зять, будем пить пиво!» На популярные видео обратили внимание полицейские, которые и узнали в герое подозреваемого. История стала темой одной из программ Андрея Малахова «Прямой эфир».

Дмитрий Михеенко