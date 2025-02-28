В деле кубанского тиктокера Алексея Щетинина нашли признаки фальсификации

Государственный обвинитель по уголовному делу кубанского тиктокера Алексея Щетинина ходатайствовала направить на доследственную проверку протокол осмотра места происшествия. По словам прокурора Натальи Каликановой, в документах имеются признаки фальсификации. Судья Игорь Мацко удовлетворил ходатайство гособвинителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

27 февраля в Краснодарском краевом суде прошло очередное слушание по делу Алексея Щетинина, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ), грабежах (ч. 2 ст. 161 УК РФ), хищении и незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 226 и ч. 1 ст. 222 УК РФ), нападении на полицейских (ч. 2 ст. 318 УК РФ), а также не менее чем 68 эпизодах краж (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 158 УК РФ).

На предыдущем заседании адвокат подсудимого Георгий Фирсов обратил внимание суда на то, что находящийся в томах дела протокол осмотра места происшествия имеет, помимо основного текста за подписью следователя, приписки, заверенные другой подписью. В частности, как прозвучало в зале суда, текст протокола дополнен информацией о якобы изъятых во время обыска «полимерных пакетах в картонных коробках». Вызванный в качестве свидетеля бывший следователь полиции Темрюкского района Дмитрий Бурдаков сообщил, что дополнения к протоколу сделаны не его почерком и заверены не его подписью. Он добавил, что протокол был приобщен к делу без этих поправок, и кем они сделаны — ему не известно. Тогда Наталья Каликанова ходатайствовала в суд направить исправленный документ в следственные органы для проведения доследственной проверки.

Кроме того, в процессе был озвучен протокол отказа от возбуждения уголовного дела по факту якобы примененного физического и психологического воздействия на брата подсудимого — Григория Щетинина. Он был осужден к восьми годам лишения свободы за пособничество в кражах и разбоях (ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 158 и ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 162 УК РФ). Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Григория Щетинина стала его явка с повинной. Однако позже осужденный заявил, что его дача признательных показаний была якобы не добровольной.

Тем не менее доследственная проверка показала, что никаких противоправных действий в отношении осужденного Щетинина не совершалось, а текст явки с повинной он написал в присутствии своего адвоката. В настоящее время Григорий Щетинин находится в СИЗО Новороссийска, его защитники обжаловали приговор в апелляционной инстанции.

Прокурор Наталья Каликанова обратилась к судье Игорю Мацко с просьбой лично сличить копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела с подлинником, находящимся в материалах дела. «Есть опасения, что теперь в какие-то документы могут попасть еще какие-то надписи и записи, которых там не было»,— заявила гособвинитель.

Адвокат Георгий Фирсов возмутился, что у гособвинителя есть какие-то сомнения относительно законности действий представителей подсудимого. «Те дополнения в протоколе, которые мы сегодня видели, явно сделаны со стороны предварительного следствия. Я не знаю, кто это мог сделать,— прокурор, следователь, кто-то еще. Но разве есть подозрения в том, что защитник может что-то дописать? Зачем это делать? Где умысел? Защитнику это не нужно. Зачем нам помогать следствию писать о том, что они якобы изъяли?» — выступил в процессе господин Фирсов.

По версии гособвинения, приписки в протоколе могли быть направлены на дискредитацию органов следствия и государственного обвинения в глазах присяжных заседателей. При этом, уточнила госпожа Каликанова, в уголовном деле Григория Щетинина рассматриваемый протокол не имеет приписок о якобы изъятых «полимерных пакетах в картонных коробках».

Дмитрий Михеенко