Дело генерала Шамарина могут рассмотреть в особом порядке

Как стало известно «Ъ», уголовное дело обвиняемого в коррупции бывшего заместителя начальника Генштаба—начальника Главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-лейтенанта Вадима Шамарина может рассмотреть Московский гарнизонный военный суд в особом порядке, предполагающем быстрый процесс, без исследования доказательств. Об этом «Ъ» сообщил источник, знакомый с ходом расследования. «Поскольку при особом порядке наказание не может превышать двух третей от максимально возможного, в данном случае 15 лет, Шамарину грозит не больше десяти лет»,— сказал собеседник «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Шамарин в зале суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вадим Шамарин в зале суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ», военачальник был задержан в мае 2024 года и уже в июне признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания в отношении других военных чиновников, в частности бывшего замначальника Генштаба—начальника ГУС генерал-полковника Халила Арсланова, а также начальника 1-го управления ГУС генерал-майора Александра Оглоблина, его брата Алексея Оглоблина, руководителя одного из отделов управления Сергея Слюсаря, сотрудника Вячеслава Назина и одного из своих заместителей в генеральском звании. Вадим Шамарин сообщил об их участии в коррупционных схемах, касающихся заключения контрактов с коммерческими предприятиями, представители которых платили военным откаты.

Генерала Шамарина будут судить за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от руководства пермского телефонного завода «Телта». По данным Главного военного следственного управления Следственного комитета России, в 2019–2023 годах Минобороны заключило с предприятием контракты на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 млрд руб., за что генерал Шамарин получил незаконное вознаграждение в размере 36 млн руб. Генералу Шамарину, как утверждает следствие, коммерсанты платили «за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции», а также за общее покровительство.

Мария Локотецкая