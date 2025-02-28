Более 500 российских майнеров попросили ФНС легализовать их деятельность

К Федеральной налоговой службе (ФНС) обратились 518 майнеров и 91 оператор майнинговых инфраструктур с просьбой легализовать их деятельность. Их внесли в соответствующие майнинговые реестры, следует из сообщения ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Включение в указанные реестры, а также представление отчетности о намайненной цифровой валюте позволят майнерам безопасно вести деятельность»,— утверждают в ФНС. Физлица могут майнить криптовалюту в пределах 6 тыс. кВт•ч в месяц без обращения с просьбой включить себя в реестр, напомнили в ведомстве.

Майнинг и трансграничные расчеты в криптовалюте легализовал президент России Владимир Путин в августе 2024 года, подписав соответствующие указы. Реестр операторов майнинговой инфраструктуры и реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, были запущены 1 ноября 2024 года. С включением в реестр майнеры должны отчитываться Федеральной налоговой службе о том, сколько цифровой валюты они добыли за месяц.

Число майнинговых ферм в России за 2024 год выросло на 7% и достигло 136,6 тыс. Самый популярный регион для майнеров — Иркутская область. Эксперты полагают, что лишь четверть мощностей майнеров используется легально.

Подробнее о майнинге в России — в материале «Ъ» «Биткойны прорастают на фермах».