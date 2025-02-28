Не набравшие минимум по ОГЭ получат преимущество для поступления в колледж

Школьники из 12 регионов, участвующих в пилотном проекте особого порядка проведения ОГЭ, должны будут набрать для перехода в десятый класс определенное количество баллов экзамена. Проходной балл будут устанавливать власти регионов. Такие поправки внесли ко второму чтению законопроекта, они опубликованы в думской базе.

Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму в январе 2024 года группой депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым и Викторией Абрамченко (оба — ЕР). 12 февраля проект прошел первое чтение. В той редакции проекта предполагалось, что летом 2025 года в качестве эксперимента школьники из пяти регионов (Москва, Санкт-Петербург, Северная Осетия, Ростовская и Тюменская области) будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике, если они планируют продолжить обучение в колледже. Учащимся, идущим в десятый класс, нужно будет сдать ОГЭ в текущем формате.

В версии законопроекта ко второму чтению число регионов, участвующих в эксперименте, увеличилось до 12: были добавлены Краснодарский край, Липецкая, Нижегородская и Саратовская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка и Кемерово. Кроме того, предлагается установить минимальные баллы для идущих в десятый класс после ОГЭ. Эту поправку уже одобрил комитет Госдумы по просвещению. Не набравшие минимальный балл ОГЭ, но сдавшие четыре экзамена, получат преимущество при поступлении в колледжи на бюджет в указанных регионах.

О законопроекте — в материале «Ъ» «Без двух в колледж».

Полина Мотызлевская