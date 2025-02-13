Без двух в колледж

Вчера в Госдуме разгорелась бурная дискуссия на тему школьного образования. Поводом стал законопроект об отмене половины выпускных экзаменов для тех, кто намерен уйти в колледж после 9-го класса. Авторы добавили туда норму о праве регионов устанавливать «проходной балл» для желающих продолжить учебу в 10-м классе. Критики считают, что это ограничивает право на среднее образование. В Минпросвещения также недовольны формулировками инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых намерена увести девятиклассников в колледжи

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых намерена увести девятиклассников в колледжи

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект представила Госдуме глава комитета по просвещению Ирина Белых («Единая Россия», ЕР). Она рассказала, что цель инициативы — «максимально расширить возможности выпускников 9-х классов продолжить обучение». Напомним, что сейчас школьники обязаны сдать четыре экзамена ОГЭ: русский язык, математику и два предмета по своему выбору. Но это нужно только для получения аттестата — результаты ОГЭ не учитываются ни при поступлении в колледжи, ни при переходе в 10-й класс. Авторы законопроекта предложили другую систему. Она значительно упрощает жизнь девятиклассникам, желающим поступить в среднее специальное учебное заведение (СПО) — им достаточно будет сдать только русский язык и математику. У тех, кто намерен продолжить обучение в 10-м классе, список экзаменов ОГЭ не изменится. Депутаты хотят протестировать инициативу этим летом в пяти пилотных регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областях.

Однако у законопроекта есть вторая часть — и она резко повышает значение ОГЭ для школьников. Авторы хотят, чтобы регионы смогли определять «минимальные баллы» успешной сдачи экзамена. На их основе можно будет проводить конкурсный отбор как в колледжи, так и в 10-е классы. Более того, депутаты прописали право региональных властей резервировать часть бюджетных мест в колледжах для выпускников местных школ — и проводить для них отдельный конкурс.

Ирина Белых пояснила, что это поможет школьникам «получить специальность в своем регионе и остаться работать там же». «Мы возьмем девятиклассника за руку и отведем его в СПО,— сказала она.— В то, которое он выбрал сам, конечно». Заявления госпожи Белых спикер Вячеслав Володин (ЕР) встретил аплодисментами. Он напомнил, что «необходимо создавать все условия для поступления девятиклассников в СПО». Также спикер заявил, что ко второму чтению список пилотных регионов может быть расширен.

Однако ряд депутатов жестко раскритиковал вторую часть законопроекта. «Мы строим единое образовательное пространство — а вы предлагаете установить разные правила для регионов»,— возмутилась глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ; изначально была в списке авторов законопроекта, но позже убрала свою подпись). Она предположила, что выпускникам придется переезжать в другие регионы, чтобы продолжить обучение в 10-м классе или поступить в колледж по старым правилам. Госпожа Останина напомнила, что ОГЭ изначально вводили как инструмент проверки знаний девятиклассников: «Теперь же он превращается в ЕГЭ, то есть в способ поступления на дальнейший уровень образования».

В итоге против законопроекта выступила вся фракция КПРФ — об этом заявил первый зампред комитета по просвещению Олег Смолин. «Если бы содержание законопроекта сводилось к тому, что ребятам дают возможность давать два экзамена вместо четырех, мы бы, честное слово, голосовали двумя руками. Но остальное, к сожалению, противоречит базовому законодательству,— заявил он.— Мы получаем ограничение права на полноценное среднее образование — и конечно, снижение общекультурного уровня страны». Депутат-коммунист ожидаемо вспомнил советские времена, рассказав, что при СССР школьников завлекали в ПТУ хорошими стипендиями и социальными льготами, «а не простотой поступления». Тем не менее законопроект все же был принят в первом чтении.

Инициативу критикуют не только в Госдуме. Председатель общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова напомнила прошлогодний скандал с «выдавливанием» девятиклассников из школ ряда регионов под предлогом плохой успеваемости (см. “Ъ” от 26 августа 2024 года). «После вмешательства прокуратуры их всех зачислили в 10-й класс,— вспоминает госпожа Менькова.— Теперь же возникает новый барьер. Для поступления в старшую школу уже недостаточно будет аттестата, появляются положения о конкурсном отборе — это все противоречит конституционным гарантиям получения среднего образования без каких-либо исключений». Она добавила, что родительское сообщество обеспокоено перспективой «тратиться на репетиторов еще и перед ОГЭ». «Если ребенок — троечник в 9-м классе, это вовсе не означает, что он не способен успешно учиться в вузе. Да и вообще, в старшую школу можно идти не только с целью поступить в университет»,— уверена она.

У Минпросвещения также возникли вопросы к положениям законопроекта. «Отмена обязательной сдачи четырех ОГЭ приведет к снижению качества образования. У школьников пропадет мотивация учить что-то кроме русского языка и математики»,— считает источник в ведомстве. Ко второму чтению министерство надеется добиться изменения инициативы. «Мы готовы рассмотреть вариант, когда школьник, не сдавший ОГЭ по предметам по выбору, все-таки сможет получить аттестат для поступления в СПО. И даже на бюджетные места, если в регионе есть особая потребность в рабочих специальностях. Но Минпросвещения будет настаивать на сохранении четырех экзаменов для всех выпускников»,— рассказал собеседник “Ъ”. Вопрос «проходных баллов» ОГЭ он не прокомментировал.

Представитель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий также считает, что сокращение числа ОГЭ приведет к падению уровня подготовки школьников. «Качество общеобразовательной подготовки во многих колледжах — особенно в регионах — довольно низкое. А принятие такого закона увеличит число уходящих в колледжи, в том числе вынужденно»,— поясняет преподаватель.

Полина Ячменникова