Второе уголовное дело завели на ректора НГАТУ в Нижнем Новгороде

Уголовное дело заведено на руководителя нижегородского вуза по факту организации канала незаконной миграции. Об этом сообщили в региональном УФСБ 24 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор НГАТУ Игорь Воротников

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Ректор НГАТУ Игорь Воротников

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Там не уточнили, что за вуз, но сообщили, что должностное лицо задержали еще 14 января и 15 января арестовали по делу о незаконном зачислении иностранных студентов. Как писал «Ъ-Приволжье», речь идет о ректоре Нижегородского агротехнологического университета (НГАТУ) Игоре Воротникове. Первое дело на него завели по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Второе дело квалифицировано по п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Следствие полагает, что иностранцев зачисляли на бюджетные места без обязательных экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства России. После этого мигранты фиктивно трудоустраивались на территории региона, не проходя при этом какое-либо обучение в вузе. Следователи устанавливают иных соучастников преступления.

Подробнее о деталях задержания и ареста Игоря Воротникова — в материале «Ъ-Приволжье» «Ректор не сдал судебный экзамен».

Галина Шамберина