Румыния готова стать логистическим хабом для европейских миротворцев на Украине

Бухарест готов предоставить свою территорию для логистики европейских миротворцев на Украину. Об этом в пятницу заявил и. о. президента страны Илие Боложан. По его словам, сама Румыния не планирует направлять миротворческий контингент на Украину.

«Румыния не намерена отправлять миротворческую миссию на Украину, но могла бы стать хабом для европейских миротворцев»,— сказал он журналистам (цитата по Romania Insider).

Господин Боложан отметил, что обсуждать отправку военнослужащих «преждевременно». «Это возможно только после заключения мирного соглашения, когда речь зайдет о миротворцах»,— подчеркнул он.

«Мы могли бы помочь как логистический узел. Это может включать предоставление логистической поддержки, такой как транспорт, размещение и коммуникации, для успешного проведения миротворческих миссий»,— сказал Илие Боложан, отметив, что в парламенте нет поддержки относительно отправки румынского миротворческого контингента на Украину.

Вчера, 27 февраля, премьер-министр страны Марчел Чолаку заявил, что Румыния не будет направлять миротворческие войска на Украину. Он сказал, что вначале необходимо заключить мирное соглашение, и отметил, что Румынии следует укрепить восточный фланг на своей собственной территории, не вводя войска в зону конфликта.

По данным The Washington Post, европейские страны рассматривают возможность развернуть миротворческую миссию на Украине численностью от 25 тыс. до 30 тыс. военнослужащих. Предполагается, что миротворцы не будут размещены вдоль линии соприкосновения, «но будут готовы продемонстрировать силу», если возобновятся боевые действия.

Подробнее об обсуждениях миротворческих сил и финансовом эффекте от них — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая