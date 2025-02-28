Экспорт грузинского вина резко сократился после введения акциза в РФ

В январе 2025 года из Грузии на международные рынки экспортировано 4,2 млн литров вина, что на 28% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает национальная служба статистики Geostat. По данным ведомства, месячная выручка от экспорта вина год к году составила $12,9 млн, что на 34,5% меньше, чем в январе 2024 года.

Впервые с 2021 года экспорт грузинского вина уменьшился. Основной причиной спада стало резкое сокращение поставок в Россию — на 47,6% по сравнению с январем 2024-го. Падение экспорта в РФ связано с принятием Государственной думой закона о повышении акцизов на алкоголь с 2025 года.

Несмотря на сокращение, Россия остается крупнейшим рынком для грузинского вина, занимая 53,8% во всей структуре винного экспорта. Но в прошлом году 66% экспортированного из кавказской страны вина было поставлено в РФ.

С января по декабрь минувшего года Грузия поставила на российские рынки 66,7 тыс. тонн натурального виноградного вина стоимостью $182,6 млн. Это на 8,5% больше по полученным доходам и на 7,2% больше по объему поставленной в РФ винной продукции в сравнении с 2023 годом. На втором месте после РФ по итогам 2024 года — Польша, где продано грузинского вина на $16,6 млн. На третьем — Украина ($12,4 млн).

Подробнее о ситуации на рынке вин — в материале «Ъ» «Сухое в остатке».

Георгий Двали, Тбилиси