Чистая прибыль АЛРОСА упала более чем на 77% в 2024 году

Чистая прибыль алмазодобывающей компании АЛРОСА (MOEX: ALRS) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась до 19,25 млрд руб. в 2024 году. Это на 77,4% ниже показателя прошлого года, сообщила пресс-служба предприятия. Почти на 26% сократилась и выручка от продаж сырья, составив 239 млрд руб. против 322,57 млрд руб. годом ранее.

Прибыль АЛРОСА до налогообложения снизилась более чем в два раза, до 32,5 млрд руб. за указанный период. При этом в денежном выражении оценка алмазных запасов компании выросла на 54%, составив 129,93 млрд руб. Общие запасы АЛРОСА в денежном выражении по итогам 2024 года — 230,99 млрд руб. (+27%).

На фоне кризиса алмазодобывающей отрасли в ноябре АЛРОСА разработала меры по сокращению издержек. В число инициатив планировалось включить снижение расходов на персонал и приостановку производства на части наименее рентабельных участков. Таким образом, добыча компании могла сократиться на 4–10% от бывшего ранее уровня.

АЛРОСА разрабатывает 90% алмазов в России. Добыча ведется на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. России принадлежит 33,03% акций компании, остальные доли распределены между Якутией (25%) и администрацией районов республики (8%), где сосредоточена деятельность АЛРОСА.

Подробности — в материале «Ъ» «АЛРОСА огранит расходы».