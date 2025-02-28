«Липецксантехмонтаж-1» Андрея Бугакова построит детский сад за 388 млн рублей

Администрация Липецкого округа Липецкой области подвела итоги открытого конкурса на строительство детского сада на 260 мест в селе Косыревка. Победителем стало ООО «Липецксантехмонтаж-1» депутата липецкого облсовета Андрея Бугакова, предложившее выполнить работы за 387,8 млн руб. при начальной цене 410,4 млн руб. В торгах участвовала еще одна компания, оценившая свои услуги в 400,4 млн. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Работы предстоит выполнить в два этапа. В рамках первого подрядчику необходимо подготовить территорию, выполнить общестроительные и пусконаладочные работы, проложить сети водопровода, канализации, теплосети, газоснабжения, а также сделать техническое освидетельствование лифтов. В рамках второго этапа исполнителю нужно выполнить работы по благоустройству и озеленению участка, установить мусорные контейнеры. Приступить к работам нужно 27 марта 2025 года, а сдать объект — 1 декабря 2026-го.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Липецксантехмонтаж-1» зарегистрировано в 2000 году в Липецке с уставным капиталом в 10 тыс. руб. для производства электромонтажных работ. Директор и единственный собственник — Андрей Бугаков. В 2023 году выручка составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 486 тыс. руб.

Объявлены и итоги конкурса на строительство модульного бассейна в селе Хрущевка того же округа. На торги были поданы три заявки, победитель снизил начальную цену работ в 313,5 млн руб. на 50 тыс. руб. Кто именно выиграл конкурс, не указано.

Новый спортивный объект площадью до 1,7 тыс. кв. м появится на улице Молодежная. Планируется, что он будет состоять из двух уровней и вмещать до 36 человек в смену. Внутри здания будет расположен кабинет директора, бухгалтерия, методический кабинет, тренерская на пять человек, женские и мужские раздевалки, душевые и санузлы (в том числе для персонала), преддушевая, помещение для технического персонала, администрация, охрана, гардероб. Срок монтажа — не позднее 20 декабря этого года.

Ранее на этой неделе стало известно, что белгородский «Недвижстрой» продолжит строительство бассейна в Губкине за 430 млн руб.

Юрий Голубь