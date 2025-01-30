Строительство детсада и бассейна в Липецком округе оценили в 723 млн рублей

Администрация Липецкого муниципального округа Липецкой области объявила два открытых конкурса в электронной форме по поиску подрядчика для строительства детского сада на 260 мест в селе Косыревка и модульного бассейна в селе Хрущевка. Общая начальная цена контрактов составляет 723,9 млн руб. Средства выделят из бюджета муниципалитета, следует из данных портала госзакупок.

Начальная цена контракта на строительство детсада составляет 410,4 млн руб. Сами работы предстоит выполнить в два этапа. В рамках первого подрядчику необходимо подготовить территорию, выполнить общестроительные и пусконаладочные работы, проложить сети водопровода, канализации, теплосети, газоснабжения, а также сделать техническое освидетельствование лифтов. В рамках второго этапа исполнителю нужно выполнить работы по благоустройству и озеленению участка, установить мусорные контейнеры. Приступить к работам нужно с 27 марта 2025 года, а сдать объект — 1 декабря 2026-го.

На возведение модульного бассейна направят 313,5 млн руб. Новый спортивный объект площадью до 1,7 тыс. кв.м. появится на улице Молодежная. Планируется, что он будет состоять из двух уровней и вмещать до 36 человек в смену. Внутри здания будет расположен кабинет директора, бухгалтерия, методический кабинет, тренерская на пять человек, женские и мужские раздевалки, душевые и санузлы (в том числе для персонала), преддушевая, помещение для технического персонала, администрация, охрана, гардероб.

Подать заявку на участие в торгах можно до 14 февраля, итоги подведут 19 февраля.

На этой неделе стало известно, что строительством ледового дворца в липецкой Лебедяни займется местное ООО «Стройотдел» (50% доли компании принадлежит депутату горсовета Липецка Александру Кофанову). Предприятие снизило начальную цену контракта с 674,8 до 614 млн руб.

Анастасия Колпачева