Белгородский «Недвижстрой» продолжит строительство бассейна в Губкине за 430 млн

Подряд на четвертый этап строительства бассейна в белгородском Губкине выиграло местное ООО «Недвижстрой» Людмилы Алексеевой и Максима Тишкина. Компания была единственным участником аукциона, контракт с ней заключили по начальной цене в 429,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит до 16 ноября 2026 года обустроить системы водоснабжения и водоотведения, поставить оборудование для бассейна и бани, выполнить озеленение территории, оборудовать проезды, тротуары, устроить наружное освещение и выполнить пусконаладочные работы.

Согласно проекту, бассейн площадью 9 тыс. кв. м будет расположен на участке на 28,9 тыс. кв. Он сможет одновременно вмещать 409 человек, в том числе 295 зрителей на трибунах. Большая чаша рассчитана на 96 человек в смену, малая — на 18.

По данным портала госзакупок, общая стоимость двух первых этапов возведения объекта составляет 180 млн руб. Первым этапом занималось ООО «Недвижстрой», вторым — также белгородское ООО «Промжилстрой». Обе компании принадлежат Людмиле Алексеевой и Максиму Тишкину. Закупка на строительство бассейна в рамках третьей очереди не опубликована.

Строительство 50-метрового бассейна было анонсировано в 2022 году. На тот момент стоимость объекта оценивалась в 500 млн руб. В конце декабря 2023-го белгородские власти заявляли, что планируют построить объект «за рекордные 19 месяцев». В итоге трехэтажное здание начали возводить весной прошлого года. В январе 2025-го губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о готовности увеличить финансирование, чтобы подрядчики ускорили работу.

Алина Морозова