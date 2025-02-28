Власти Вологодской области создали молодежную организацию «Опричники»

Правительство Вологодской области создало некоммерческую организацию «Опричники». В качестве учредителя НКО в постановлении указано региональное министерство молодежной политики.

Целями организации определены «формирование системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи», а также «создание условий» для социального, культурного, интеллектуального и физического развития.

Также в постановлении говорится, что НКО будет организовывать и проводить просветительские, культурно-исторические, «общественно-полезные», спортивные и другие мероприятия.

27 февраля губернатор Георгий Филимонов сообщил, что в 2025 году на развитие молодежной политики правительство региона выделит до 1 млн руб. Также власти региона впервые предоставят субсидии на проведение мероприятий для молодежи. На эти цели будет выделено 10 млн руб., конкурсный отбор на получение субсидий пройдет с 3 по 17 марта.

Полина Мотызлевская