«Трамп даже акцент Стармера назвал "восхитительным"»

Американские и британские медиа бурно обсуждают визит премьер-министра Великобритании в Вашингтон и его встречу с президентом США. Учитывая обстоятельства встречи, наблюдателям не получается в своих материалах вовсе избежать жанра фельетона или даже сатирического рассказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Carl Court / Pool / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Carl Court / Pool / Reuters

Британский премьер-министр использует лесть и королевское приглашение, чтобы повлиять на Трампа по Украине

Французский президент Макрон использовал лесть… Зеленский привезет с собой… благодарность. Но еще ни один лидер не доставал из пиджака письмо кремового цвета от короля Карла III, чтобы передать послание Трампу, который давно является фанатом британской королевской семьи… Трамп 16 секунд молча читал письмо, украшенное сверху королевским гербом. «О, это мило. Это и правда так мило»,— сказал Трамп, перевернув послание… чтобы убедиться, что Карл королевской ручкой на королевской бумаге сделал его официальным. «Это же и правда подпись. Разве это не прекрасно?»

Стармер очаровал Трампа, но вопросы по Украине остались

Британский премьер Кир Стармер очаровал Трампа в ходе их первой встречи, с большой помпой доставив личное приглашение короля Карла III (посетить Британию со вторым государственным визитом.— «Ъ»)... Премьер-министр назвал такой жест «беспрецедентным» и подтверждением близких отношений двух стран. Трамп принял приглашение, признавшись в своей любви к Британии, упомянув, что владеет там несколькими полями для гольфа.

Стармер пытается очаровать Трампа — но не потеряли ли американо-британские отношения искру?

Стармер приехал, чтобы атаковать обаянием, привезя «беспрецедентное» приглашение нанести второй государственный визит от короля Карла… Администрация Трампа полна евроскептиков — от Илона Маска до Джей Ди Вэнса и собственного сына Трампа Дональда-младшего, которые высмеивали европейских лидеров и поддерживали альтернативные истории о российском вторжении на Украину, которые склоняются ближе к догмам Кремля, чем к тем, которые проводят союзники Украины в Брюсселе или Вашингтоне. Но Трамп печально известен своим переменчивым характером, и хорошо известно, какое влияние могут оказать на него партнеры по переговорам. Как говорят, он повторяет любую точку зрения, которую слышал последней,— особенность, которую в его первое президентство использовали его собственные советники.

Разбранив союзников США, Дональд Трамп не поскупился на похвалы «особому» Киру Стармеру

Дональд Трамп специализируется на заваливании презрением традиционных союзников Америки… Но в четверг он взял на вооружение совершенно иной подход, не скупясь на комплименты «фантастической Британии» и своему «особому» гостю сэру Киру Стармеру. Британский премьер-министр оказался «особенным человеком», король Карл — «чудеснейшим человеком», а жена Стармера была «прекрасной, великой женщиной» Трамп даже акцент Стармера назвал «восхитительным»… За всей этой патокой была и содержательная часть: Трамп неожиданно поддержал договоренности Стармера по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос… И президент поманил перспективой американо-британского торгового соглашения… как способом избежать трамповских тарифов.

Подготовили: Яна Рождественская, Евгений Хвостик, Николай Зубов