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Минобороны уволило победившего на выборах мобилизованного из Горного Алтая

Мобилизованный Денис Тадышев, победивший на выборах главы Балыктуюльского сельского поселения (Республика Алтай), 27 февраля был уволен с военной службы и направлен для постановки на воинский учет по месту жительства, сообщили «Ъ» в правительстве региона. Таким образом, вскоре он сможет занять пост чиновника.

Фото: Партия «Единая Россия»

Фото: Партия «Единая Россия»

Ранее «Ъ» сообщал, что господин Тадышев столкнулся с юридической коллизией. Согласно ст. 51 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», гражданин, проходящий службу по призыву, подлежит увольнению в случае избрания депутатом Госдумы РФ, регионального или муниципального парламента (на постоянной основе) либо главой муниципалитета. Однако указ президента от 21 сентября 2022 года «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» не содержит подобного основания для увольнения. Мобилизованного могут уволить при наличии уважительных причин, которые определяет командование.

Денис Тадышев не первый победитель муниципальных выборов из числа мобилизованных. В сентябре 2023 года участник специальной военной операции Вячеслав Слепцов был избран главой сельского поселения в Якутии. Однако приступить к исполнению полномочий он не смог, поскольку не был уволен с военной службы.

Валерий Лавский, Новосибирск

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