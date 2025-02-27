Мобилизация перевесила избрание

Интеграция участников специальной военной операции (СВО) во властную вертикаль встречает неожиданные препятствия, когда речь заходит о мобилизованных. В начале февраля уроженец Республики Алтай Денис Тадышев сумел избраться главой родного села, но вместо кресла чиновника отправился обратно на передовую. Как выяснил “Ъ”, это уже не первый подобный случай. По словам экспертов, несмотря на нормы профильного закона, вопрос об увольнении таких мобилизованных оставлен на усмотрение Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

25-летний мобилизованный Денис Тадышев 9 февраля победил на прямых выборах главы Балыктуюльского сельского поселения. Находясь в отпуске, он выдвинулся на этот пост от «Единой России» и набрал 90% голосов (334 из 371). Но когда новоиспеченный чиновник сможет приступить к работе, пока неизвестно. Как сообщили “Ъ” в администрации поселения, сейчас господин Тадышев находится в зоне СВО, ожидая приказа об увольнении. «Он был избран, но не вступил в должность — сразу уехал на СВО. Как приказ выйдет, должен вернуться»,— предположила врио главы Екатерина Кобенова.

Согласно ст. 51 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», гражданин, проходящий службу по призыву, подлежит увольнению в случае избрания депутатом Госдумы, регионального или муниципального парламента (на постоянной основе) либо главой муниципалитета. Однако несколько мобилизованных ранее уже оказались в ситуации, когда избрание на эти должности не освобождало их от службы.

Так, 10 сентября 2023 года военнослужащий Вячеслав Слепцов во время отпуска был избран главой сельского поселения в Якутии. После этого, как сообщала глава райсовета Екатерина Ноговицына, он написал рапорт на увольнение, но «его все равно обязали явиться в гарнизон для мобилизации на СВО». По словам госпожи Ноговицыной, 27 декабря 2023 года военная прокуратура подтвердила право бойца на досрочное увольнение, но даже это не помогло. В декабре 2024 года Вячеслав Слепцов погиб под Макаровкой (Донецкая народная республика).

Похожий случай произошел в конце 2024 года в Кировской области. Как сообщал “Ъ”, мобилизованный Никита Горелов во время отпуска принял участие в конкурсе на должность главы города Сосновка и 10 октября был избран мэром. Однако 19 декабря военный комиссар области Геннадий Боков выдал ему предписание о возвращении в зону СВО. Впрочем, после того как губернатор Александр Соколов назвал случившееся «правовой коллизией» и попросил военное начальство «не рубить сплеча», о претензиях к господину Горелову больше не сообщалось.

“Ъ” отправил запрос в Минобороны с просьбой пояснить, попадают ли мобилизованные под действие ст. 51 упомянутого закона, но ответа на момент публикации не получил.

Адвокат Александр Передрук полагает, что победа на выборах не является основанием для увольнения с военной службы, поскольку указом президента от 21 сентября 2022 года «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» до окончания периода мобилизации установлены только три таких основания: по возрасту, состоянию здоровья и в связи с лишением свободы. Ранее на этот счет уже высказывался Конституционный суд, который подтвердил, что на время мобилизации могут существовать особые правила прохождения военной службы. В то же время указом президента от 3 августа 2023 года «О некоторых вопросах прохождения военной службы» основания для увольнения были расширены и теперь оно возможно при наличии уважительных причин, добавляет господин Передрук: «Решение может быть принято в исключительных случаях. Относится ли к ним та или иная ситуация, остается на усмотрение Минобороны».

Электоральный юрист Олег Захаров напоминает, что правила избрания военных не менялись с 2000-х и, по его мнению, «морально устарели»: «Хотя власти твердо держат курс на вовлечение военных в публичную политику, они сталкиваются с противоречиями в законодательстве. С одной стороны, закон разрешает военному уволиться в случае избрания главой или депутатом. С другой — у его начальства нет оснований для его увольнения исходя из указа о частичной мобилизации». Если подобных случаев станет критически много, то или Минобороны издаст какое-то разъяснение, или в законы будут внесены коррективы, которые уберут путаницу, предполагает эксперт.

Андрей Прах, Анастасия Корня, Дмитрий Сотак; Валерий Лавский, Новосибирск