Тиктокера из Темрюка будут судить за убийство, 68 краж и стрельбу по полицейским

В суд направили уголовное дело в отношении 45-летнего тиктокера Алексея Щетинина из Темрюкского района, который обвиняется в убийстве, разбое, 68 эпизодах краж, хищении и незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также применении насилия в отношении полицейских. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, вечером 22 декабря 2020 года Щетинин взял похищенный заряженный пистолет и приехал к дому в переулке Пионерском станицы Ахтанизовской. Он считал, что жильцы дома уехали, и хотел ограбить его. Однако в здании оказался собственник, которого мужчина убил, выстрелив не менее пяти раз. После этого преступник похитил из сейфа ювелирные изделия на сумму более 320 тыс. руб. и скрылся.

В середине апреля 2021 года подозреваемый прибыл в Цибанобалку, чтобы найти подходящий дом для совершения новых преступлений. Его заметили два сотрудника уголовного розыска отдела МВД по Анапе и потребовали остановиться для выяснения обстоятельств его нахождения в станице. Мужчина понимал, что его могут задержать, поэтому выстрелил из пистолета в сторону сотрудников полиции, ранив их в ноги, и скрылся.

В ходе следствия выяснилось, что с 2015 по 2022 год мужчина в различных населенных пунктах Темрюкского и Анапского районов совершил 58 краж ювелирных изделий и других ценностей, а также несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов более чем на 17,3 млн руб.

Из-за того, что мужчина скрылся от органов предварительного следствия, ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск. В январе 2022 года его задержали в Краснодаре и заключили под стражу. В ходе следствия у него изъяли огнестрельное оружие и другие украденные вещи, а на его деньги наложили арест.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за убийство, сопряженное с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и 68 эпизодов краж, грабежей, разбоев, хищения и незаконного хранения оружия и боеприпасов, применение насилия в отношении полицейских (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 158, ч. 2 ст. 161, ч.ч. 3, 4 ст.162, ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Алексей Щетинин прославился благодаря роликам в TikTok тещи Юлии Филон. Одно из самых популярных видео набрало миллион просмотров. В нем женщина бежит и радостно кричит: «Бегу с огорода домой, едет любимый зять, будем пить пиво!» На популярные видео обратили внимание полицейские, которые и узнали в герое роликов подозреваемого. История стала темой одной из программ Андрея Малахова «Прямой эфир».

Татьяна Ручкина

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