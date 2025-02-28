«В основном покупатели планируют потратить на квартиру 7–15 млн рублей»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о сдерживающих факторах при покупке недвижимости и изменении предпочтений клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Высокие ипотечные ставки для многих потенциальных покупателей первичного жилья в Москве становятся решающим фактором. Почти 80% клиентов пересмотрели свои планы и отложили покупку. В основном те, кто задумывался о покупке своего первого собственного жилья. По данным исследования компаний ORO и MR Group, основной спрос сейчас формируют те, кто приобретает недвижимость с целью улучшить свои жилищные условия, в том числе хотели бы переехать в дом более высокого класса. Прежде всего, это касается клиентов, отдающих предпочтение квартирам в ценовой категории от 300 тыс. руб. за квадратный метр, почти 40% приобретают новое жилье именно с такой целью. При этом наибольшей популярностью пользуются классические двухкомнатные квартиры: их планируют приобрести 38% участников исследования.

Большая часть аудитории предпочитает вкладываться в объекты на разных стадиях строительства, оптимальным сроком сдачи жилья клиенты считают 2025-й и 2026-й, за них проголосовали 36% и почти 20% респондентов соответственно. Среди наиболее востребованных опций отделки лидируют варианты с чистовой или полной отделкой, включая установку сантехники. Опции с кухонной техникой, мебелью и декором остаются нишевыми. В основном покупатели планируют потратить на квартиру 7–15 млн руб., что для большинства требует привлечения заемных средств. При этом размер первоначального взноса у большинства не превышает 25% от общей стоимости жилья. После отмены льготных ипотечных программ клиенты сфокусировались на семейной программе.

Светлана Бардина