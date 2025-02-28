«Ситуация в верхней части турнирной таблицы может поменяться мгновенно»

28 февраля после долгой зимней паузы возобновляется чемпионат России по футболу. Первый матч 19-го тура РПЛ пройдет в дагестанском Каспийске, где махачкалинское «Динамо» принимает московский «Локомотив». Центральная игра тура состоится 1 марта в Санкт-Петербурге: действующий чемпион «Зенит» встретится с ЦСКА. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Игра «Динамо» (Махачкала)—«Локомотив» вполне могла затмить собой все остальные встречи, ведь руководитель клуба хозяев Гаджи Гаджиев пригласил в Дагестан Дональда Трампа. В курсе был американский президент, что его ждут на стадионе в Каспийске, или нет, неизвестно, но уже сейчас понятно, что на игру он не приедет. А с точки зрения футбола при всем уважении к Махачкале встреча с «Локомотивом» ожидается не самая яркая. Возможно, и «Зенит» с ЦСКА после зимней паузы не выдадут суперрезультативный матч, но команда Сергея Семака претендует на золото и в зимнюю паузу потратила почти €35 млн на усиление состава. Смогут ли армейцы противостоять этому напору, в том числе финансовому? Комментатор Александр Аксёнов считает, что это вполне возможно: «ЦСКА станет в основном играть от обороны. При отсутствии Вендела, конечно же, у "Зенита" будут серьезные проблемы. Его победа вполне может быть оформлена, потому что клуб предельно мотивирован, но это будет очень трудной победой. Конечно, никакой легкости мы здесь не увидим».

В данный момент эксперты уверены, что на золотые медали чемпионата будут претендовать три клуба — «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Букмекеры расставляют эти команды именно в такой последовательности. Красно-белым после паузы предстоит сыграть первый матч дома с «Оренбургом». Если вспомнить, что в зимнее трансферное окно народная команда потратила чуть меньше «Зенита» (около €30 млн), то по идее проблем в первой встрече у хозяев возникнуть не должно. А вот что касается чемпионства, тут сомнения есть. Ими поделился футбольный агент Дмитрий Селюк: «Если бы не было зимней паузы, думаю, "Спартак" вообще стал бы чемпионом. "Зенит" сбавил обороты, и было видно, что все эти бразильцы "поплыли". Но сейчас они усилились. А трансферы в московской команде лишние: у них все было хорошо».

«Краснодар» в рамках 19-го тура встречается с «Крыльями Советов», и если учесть, какие скандалы сейчас гремят вокруг самарского клуба, то с фаворитом тут все ясно. Кроме того, «Краснодар» в межсезонье не менял состав, так что на своем поле очки брать должен. Ведь с той плотностью в верхней части турнирной таблицы ситуация может поменяться мгновенно. Да, сейчас южане наверху. Но у «Зенита», который идет вторым, такое же количество очков — 39. «Спартак» отстает на два балла, и по 35 очков — у «Динамо» и «Локомотива». При этом заместитель генерального директора клуба «Крылья Советов» Руслан Пименов успокаивает болельщиков:

«Раскрывать планов перед "Краснодаром" мы не будем, но тренировочный процесс мне очень понравился. Все ребята настроены очень хорошо, никто не выпадает из коллектива. Успокою болельщиков: в этом плане команда готова».

Завершает 19-й тур матч «Ростов»—«Динамо». Как хозяева будут справляться без капитана Данила Глебова, которого они как раз продали бело-голубым, и без главного тренера Валерия Карпина, который сосредоточился на сборной, непонятно. Но голов будет много, считает комментатор Александр Аксёнов: «То, что "Динамо" не умеет играть на ноль, об этом знают все. Это команда — фаворит. При этом я думаю, что забивать будут, скажем так, ретиво в этом матче. Может быть, мы увидим и 5-6 голов».

Стоит сказать, что матч «Ростов»—«Динамо» можно увидеть на «Матч ТВ» так же, как игру «Спартак»—«Оренбург», так что воскресный вечер будет насыщен российским футболом. Кроме того, телеканал покажет центральную встречу тура «Зенит»—ЦСКА в субботу в 16:30.

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Владимир Осипов