«Проверки, скорее всего, будут проходить не только в футбольных клубах»
Владимир Осипов — о ситуации вокруг «Крыльев Советов»
У нескольких российских футбольных агентов прошли обыски. Силовики приходили к тем, кто имеет отношение к трансферам «Крыльев Советов», сообщили сразу несколько спортивных СМИ со ссылкой на источники. Речь идет об агентах из группы Павла Андреева, который долгое время работал с самарским клубом. Дело о коррупции в российском судействе и серьезных финансовых нарушениях в «Крыльях Советов» инициировал губернатор региона Вячеслав Федорищев в 2024 году. Несмотря на серьезность обвинений, до задержаний дело пока дошло. Как оно может развиваться дальше? Выяснял спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Громкий скандал грянул в конце ноября 2024 года, и с тех пор общественность ждет хоть какой-то информации, связанной с результатами расследования, которое ведут правоохранительные органы. Но любые попытки что-либо выяснить вот уже более трех месяцев ни к чему не приводят. Даже когда представители прессы пытались задавать острые вопросы главе судейского комитета РФС Павлу Каманцеву, который связан с губернатором Самарской области, ответ был один: «Подробности вы узнаете по завершении проверки правоохранительных органов».
Сейчас, после того как прошли обыски у ряда футбольных агентов, которые входят в группу влиятельного в этой среде Павла Андреева, информации больше не стало. И о задержаниях никто ничего не сообщает. Вадим Шпинев, который проходит по делу свидетелем, заявил журналистам, что находится дома и у него все в порядке. Хотя финансовые нарушения в команде видны без всякого расследования, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Даже если не в клубе, а в банке сделать такую круговерть, то уже арестуют: деньги зашли, деньги вышли, этот футболист зашел, этот вышел. Все идет по кругу, а здесь государственные деньги. Если 3 млрд руб. выделяются, а "Крылья" все время борются за выживание, то это как минимум преступная халатность, как максимум просто грабеж клуба, вот и все. Имея 1-1,2 млрд руб., можно управлять клубом. Если не воровать, то будет очень хорошая команда».
Но правоохранительным органам нарушения в деятельности клуба «Крылья Советов», похоже, не кажутся очевидными. Вместе с тем новое руководство пытается изменить ситуацию и впредь не допустить подобных историй. Кстати, серьезные перемены ожидают не только самарский клуб, уверен Дмитрий Селюк: «После этих обысков и Карпин куда-то засобирался. Почему? Запахло жареным. Никогда не поверю в то, что за три дня до начала чемпионата тренер вдруг решил, что ему лучше сосредоточиться на сборной. Когда увидели, что начались обыски у некоторых агентов, которые также работали и с "Ростовом", думаю, новый губернатор решил сделать проверку и в этом клубе».
На фоне жестких заявлений министра спорта Михаила Дегтярева и его попыток контролировать все финансовые потоки, которые государство выделяет на спорт, серьезные проверки, скорее всего, будут проходить не только в футбольных клубах. Но вот дойдет ли до реальных тюремных сроков в тех случаях, в которых обнаружатся нарушения? Вопрос отрытый. По крайней мере, в истории с «Крыльями» виноватых могут так и не найти, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Это надо у Следственного комитета выяснять. Может быть, все и будет спущено на тормозах».
Такое развитие событий вполне реально, ведь даже сделка по Сергею Бабкину, которого «Крылья» купили у «Локомотива» за 31 млн руб., заплатив агентам 37 млн руб., никого ни в чем не убедила.
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