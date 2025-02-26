«Проверки, скорее всего, будут проходить не только в футбольных клубах»

У нескольких российских футбольных агентов прошли обыски. Силовики приходили к тем, кто имеет отношение к трансферам «Крыльев Советов», сообщили сразу несколько спортивных СМИ со ссылкой на источники. Речь идет об агентах из группы Павла Андреева, который долгое время работал с самарским клубом. Дело о коррупции в российском судействе и серьезных финансовых нарушениях в «Крыльях Советов» инициировал губернатор региона Вячеслав Федорищев в 2024 году. Несмотря на серьезность обвинений, до задержаний дело пока дошло. Как оно может развиваться дальше? Выяснял спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Громкий скандал грянул в конце ноября 2024 года, и с тех пор общественность ждет хоть какой-то информации, связанной с результатами расследования, которое ведут правоохранительные органы. Но любые попытки что-либо выяснить вот уже более трех месяцев ни к чему не приводят. Даже когда представители прессы пытались задавать острые вопросы главе судейского комитета РФС Павлу Каманцеву, который связан с губернатором Самарской области, ответ был один: «Подробности вы узнаете по завершении проверки правоохранительных органов».

Сейчас, после того как прошли обыски у ряда футбольных агентов, которые входят в группу влиятельного в этой среде Павла Андреева, информации больше не стало. И о задержаниях никто ничего не сообщает. Вадим Шпинев, который проходит по делу свидетелем, заявил журналистам, что находится дома и у него все в порядке. Хотя финансовые нарушения в команде видны без всякого расследования, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Даже если не в клубе, а в банке сделать такую круговерть, то уже арестуют: деньги зашли, деньги вышли, этот футболист зашел, этот вышел. Все идет по кругу, а здесь государственные деньги. Если 3 млрд руб. выделяются, а "Крылья" все время борются за выживание, то это как минимум преступная халатность, как максимум просто грабеж клуба, вот и все. Имея 1-1,2 млрд руб., можно управлять клубом. Если не воровать, то будет очень хорошая команда».

Но правоохранительным органам нарушения в деятельности клуба «Крылья Советов», похоже, не кажутся очевидными. Вместе с тем новое руководство пытается изменить ситуацию и впредь не допустить подобных историй. Кстати, серьезные перемены ожидают не только самарский клуб, уверен Дмитрий Селюк: «После этих обысков и Карпин куда-то засобирался. Почему? Запахло жареным. Никогда не поверю в то, что за три дня до начала чемпионата тренер вдруг решил, что ему лучше сосредоточиться на сборной. Когда увидели, что начались обыски у некоторых агентов, которые также работали и с "Ростовом", думаю, новый губернатор решил сделать проверку и в этом клубе».

На фоне жестких заявлений министра спорта Михаила Дегтярева и его попыток контролировать все финансовые потоки, которые государство выделяет на спорт, серьезные проверки, скорее всего, будут проходить не только в футбольных клубах. Но вот дойдет ли до реальных тюремных сроков в тех случаях, в которых обнаружатся нарушения? Вопрос отрытый. По крайней мере, в истории с «Крыльями» виноватых могут так и не найти, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Это надо у Следственного комитета выяснять. Может быть, все и будет спущено на тормозах».

Такое развитие событий вполне реально, ведь даже сделка по Сергею Бабкину, которого «Крылья» купили у «Локомотива» за 31 млн руб., заплатив агентам 37 млн руб., никого ни в чем не убедила.

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Владимир Осипов