Шойгу назвал созвучным подход России и Китая к мировой политике

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу встретился с министром иностранных дел КНР Ван И. Они обсудили международные и региональные проблемы, а также российско-китайские отношения. Господин Шойгу заявил, что у России и Китая «созвучные подходы» по ключевым вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Шойгу прибыл в Китай рано утром 28 февраля. Его визит был согласован президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе телефонного разговора 24 февраля. «Тот факт, что нашу встречу удалось согласовать в столь короткие сроки, свидетельствует об особом характере двустороннего диалога»,— сказал господин Шойгу (цитата по ТАСС).

Секретарь Совбеза отметил, что Россия и Китай выступают с «солидарных позиций» в рамках ООН и Совета Безопасности международной организации, а также G20, АТЭС и других структур. «Признательны КНР за поддержку председательства России в БРИКС в прошлом году. Со своей стороны будем оказывать содействие китайским партнерам в их работе»,— добавил он.

Это первая поездка Сергея Шойгу в Китай с начала года и вторая за последние четыре месяца. В прошлый раз он побывал в КНР с рабочим визитом в ноябре 2024 года. Во время предшествующего его поездке телефонного разговора Владимир Путин рассказал Си Цзиньпину о российско-американских контактах. Господин Си отметил, что Китай и Россия являются «добрыми друзьями», которые поддерживают друг друга и достигают общего развития.

О предыдущей поездке Сергея Шойгу в Китай — в материале «Ъ» «Российско-китайское предупреждение».