Гидрометцентр прогнозирует избыток осадков в трех округах в марте

В марте ожидается избыток осадков в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа, а также Урала и Сибири. Дефицит осадков прогнозируется в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что слишком много осадков будет в Архангельской и Мурманской областях, а также на территории от Оби до восточной границы Сибирского федерального округа. «Это вся Западная Сибирь, Таймыр, большая часть Красноярского края и север Урала»,— пояснил ТАСС синоптик.

По его словам, избыток осадков возможен и на тихоокеанском побережье страны, куда входят Амурская и Магаданская области, Приморский и Хабаровский края, а также Сахалин. Дефицит осадков прогнозируется на Чукотке, в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и на юге Якутии.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 28 февраля, в Москве будет 1–3°C (в Подмосковье –1... 4°C), переменная облачность, местами гололедица. 1 марта в столице температура останется на том же уровне, будет облачно с прояснениями (по области –2... 3°C, возможен небольшой снег). Синоптики не исключали сильных морозов в марте.