Гидрометцентр не исключил сильных морозов в марте

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд не исключил, что температура воздуха в европейской части России в начале марта может понизиться до -10-13°C. Он уточнил, что такие показатели — норма для первого месяца весны.

«Март — это зимний месяц, поэтому понижение в марте температуры до -10-13°C, это нормально. Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой, еще температуры до -10°C будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление»,— сказал Роман Вильфанд «РИА Новости».

Ранее Роман Вильфанд сообщал, что в начале следующей недели в Москве ожидаются минусовые температуры до 15°C. Постепенное повышение температуры воздуха может начаться в среду.