Трамп не видит причин для применения пятой статьи НАТО на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает принцип коллективной обороны НАТО, предусмотренный уставом альянса. Однако он считает, что причин для задействования его на Украине нет.
Господина Трампа спросили о возможности применения этого принципа в случае появления на Украине миротворцев из стран Европы. «Я поддерживаю (принцип коллективной обороны НАТО.— "Ъ"), но не думаю, что у нас будут какие-то причины для этого (на Украине.— "Ъ")»,— сказал Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с британским премьером Великобритании Киром Стармером (цитата по ТАСС).
Пятая статья устава НАТО подразумевает коллективную защиту в случае нападения на одну из стран—членов альянса. Великобритания и Франция подготовили план размещения на Украине миротворческого контингента из европейских стран. Планируется, что до 30 тыс. миротворцев будут защищать объекты инфраструктуры, города и порта. Президент США считает, что миротворцы на Украине нужны, но в приемлемой для всех форме.
Подробнее о позиции США — в публикации «Ъ» «Дональд Трамп заговорил с акцентами».