Трамп: нам нужны миротворцы на Украине, но в приемлемой для всех форме

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым размещение на Украине миротворческих сил, передает Reuters. При этом находиться они должны там в приемлемой для всех сторон конфликта форме, добавил он.

«Нам нужны миротворческие (силы)... в форме, которая приемлема для каждого»,— сказал господин Трамп. За оказание помощи Украине, по его словам, в будущем должна отвечать Европа, а не Соединенные Штаты. «Я думаю, что за это в целом будет отвечать Европа»,— сказал он.

27 февраля, как ожидается, премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит Дональду Трампу план размещения до 30 тыс. европейских военнослужащих на Украине. Этот план разработан Великобританией и Францией, от США они хотят огневой поддержки — размещения истребителей и другой техники в соседней с Украиной странах, писала газета The Telegraph.