Дональд Трамп заговорил с акцентами

Глава Белого дома Дональд Трамп ждет в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского для подписания соглашения о редкоземельных металлах и «других вещах», которое должно компенсировать США затраты на поддержку Киева. По словам американского лидера, его украинский коллега прибудет с визитом уже 28 февраля. Господин Трамп заверил, что Штаты не собираются давать Украине военные гарантии безопасности, вместо этого они предоставят ей «автоматическую безопасность», которую даст ресурсная сделка. Военным же обеспечением украинской безопасности, по мнению хозяина Белого дома, должна заняться Европа. Правда, европейские страны готовы гарантировать безопасность Украине только при мощной поддержке США, в которой господин Трамп им пока отказывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Дональд Трамп (сентябрь 2024 года)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Дональд Трамп (сентябрь 2024 года)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтон для подписания рамочного соглашения о сотрудничестве с США в разработке и использовании природных ресурсов должен прибыть Владимир Зеленский. Его визит в американскую столицу накануне подтвердили и Дональд Трамп, и сам украинский лидер. Правда, насколько стороны действительно далеко продвинулись в согласовании сделки по редкоземельным металлам и, как выразился господин Трамп, «другим вещам» — вопрос по-прежнему открытый.

По данным британского журнала The Economist, господин Зеленский готов подписать с господином Трампом лишь рамочное соглашение.

Полноценный договор об экономическом сотрудничестве, который может сделать США фактически распорядителем значительной части природных ресурсов Украины и ее портовой инфраструктуры, он заключать пока не намерен, до тех пор пока Вашингтон не предоставит Киеву широкие гарантии безопасности.

Судя по всему, добиваться этих гарантий от США Владимир Зеленский собирается во время личной встречи с Дональдом Трампом. Как ранее писали западные СМИ, одна из причин, почему господин Зеленский не подписал сделку по редкоземельным металлам во время визита в Киев американского министра финансов Скотта Бессента (помимо кабальных условий),— желание украинского лидера использовать предложенное США соглашение как повод для встречи с господином Трампом.

При этом агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщало, что в Вашингтоне считают бессмысленным приглашать господина Зеленского на встречу с господином Трампом без завершения согласования сделки по полезным ископаемым. Примечательно, что накануне госсекретарь США Марко Рубио не смог подтвердить, что договор о недрах с Украиной полностью согласован, несмотря на сообщения западных СМИ и публикацию украинскими СМИ текста сделки.

Так или иначе, убедить главу Белого дома предоставить Украине военные гарантии безопасности, судя по всему, будет крайне сложно. В преддверии визита Владимира Зеленского господин Трамп пообщался с журналистами и довольно четко расставил акценты в своих планах по урегулированию российско-украинского конфликта.

Президент США заявил, что Украине «можно забыть о НАТО», а обеспечение гарантий безопасности Киеву должно лечь на плечи Европы. Вашингтон же не собирается давать Украине «значительных гарантий безопасности».

«Мы попросим Европу сделать это, потому что речь идет о Европе — их ближайшем соседе. Но мы сделаем все возможное, чтобы все прошло хорошо»,— сказал Дональд Трамп.

Со стороны же США, по его словам, лучшей «гарантией» для Украины станет сделка по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым, которая будет «замечательным соглашением и для Украины».

Господин Трамп пояснил, что благодаря этому документу американцы «будут работать там, "на земле"», а это станет «своего рода автоматической безопасностью». «Никто не будет трогать наших людей, когда мы будем там. Поэтому мы окажемся там именно таким образом»,— отметил он.

Глава Белого дома сообщил, что «разместить так называемых миротворцев» на украинской территории выразили желание Великобритания и Франция. «И это хорошо»,— сказал Дональд Трамп.

Другое дело, что Европа, кажется, пока не готова предоставлять Киеву военные гарантии безопасности без гарантий безопасности со стороны США уже европейским войскам, которые теоретически могут быть размещены на украинской территории. Договариваться о подобной конфигурации поддержки к Дональду Трампу на днях приезжал президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако, как рассказало издание Politico со ссылкой на дипломатические источники, никакой конкретики французский лидер от американского коллеги добиться не смог.

Вслед за господином Макроном в Вашингтон 27 февраля прибыл премьер Великобритании Кир Стармер. «Для длительного мира на Украине от нас требуются эффективные гарантии безопасности. Какую именно форму они примут, какая у них будет поддержка США, очевидно, станет предметом интенсивных переговоров»,— анонсировал ключевой трек предстоящей беседы с Дональдом Трампом господин Стармер.

По мнению Кира Стармера, без помощи Вашингтона любое перемирие в российско-украинском конфликте окажется непрочным.

Так или иначе, миротворцы — вопрос в лучшем случае отдаленного будущего. Пока же господин Трамп намерен продавить заключение с Киевом сделки по ресурсам, которая должна стать прологом к урегулированию российско-украинского конфликта. Как Дональд Трамп видит мирную сделку между Москвой и Киевом, при этом далеко не очевидно. Накануне он заверил, что Вашингтон приложит все усилия, «чтобы заключить лучшую сделку для обеих сторон», и постарается «вернуть как можно больше» территорий под контроль Киева.

На это обещание главы Белого дома 28 февраля успели отреагировать в Москве. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, территории, контролируемые войсками РФ,— «неотъемлемая часть России», а потому ни о каком возврате речи идти не может. Кроме того, господин Песков назвал конфликт «слишком сложной и запущенной проблемой» и посоветовал не ждать «быстрых и легких решений».

Антон Васильев