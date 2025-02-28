Молдавия запустила процесс закрытия Русского дома

Власти Молдавии запустили процесс закрытия Российского центра науки и культуры (Русский дом) в Кишиневе, но на это уйдет время, заявил министр культуры республики Сергей Продан. Он уточнил, что его министерство было инициатором процесса.

«Существуют международные процедуры, которые необходимо соблюдать. Это не чрезвычайная ситуация и не реакция на чрезвычайную ситуацию. Это процесс, который уже начался, и мы доведем его до конца»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

Глава МИД Молдавии Михай Попшой подтвердил, что Минкульт готовит документы, которые позволят парламенту расторгнуть соглашение о работе Русского дома. Он уточнил, что по условиям документа Кишинев обязан предупредить российскую сторону о своем решении, и это «может занять несколько месяцев».

МИД Молдавии 13 февраля заявил о планах закрыть Русский дом. В ведомстве заявили, что решение было принято в ответ на предполагаемое нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Молдавии. Молдавские власти расценили падение двух БПЛА как «нарушение суверенитета» и «угрозу миру и безопасности в регионе».