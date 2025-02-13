Молдавия закроет Русский дом в Кишиневе

МИД Молдавии закроет представительство Россотрудничества в стране — Российский информационно-культурный центр в Кишиневе. Об этом ведомство сообщило российскому послу в Молдавии Олегу Озерову, которого вызвали в МИД после падения двух БПЛА вблизи молдавских городов. Кишинев обвинил Москву в нарушении воздушного пространства.

«В ответ на эти вызовы Министерство иностранных дел приняло решение об одностороннем прекращении действия межправительственного молдавско-российского соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году. После завершения процедур прекращения действия Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в нашей стране»,— говорится в сообщении МИД Молдавии.

Оппозиционная Партия социалистов Молдавии заявила, что «будет использовать все законные механизмы, включая парламентские инструменты и общественные протесты», чтобы не допустить уничтожения «исторической дружбы» с Россией. «Закрытие центра — это не только враждебный жест в адрес России, но и прямой удар по сотням тысяч граждан Молдовы, для которых русский язык, культура и история России являются неотъемлемой частью их идентичности»,— отмечается в заявлении партии.

Российский центр науки и культуры в Кишиневе работает с февраля 2009 года. Основные направления его деятельности — продвижение русской культуры, российского образования и науки; укрепление позиций русского языка; общественная дипломатия; сохранение историко-мемориального наследия. В центре проходят выставки, концерты, литературные вечера, кинопоказы. На прошлой неделе Азербайджан сообщил о закрытии Русского дома в Баку из-за проблем с регистрацией.

Лусине Баласян