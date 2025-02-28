Трамп: конфликт на Украине разрешится либо быстро, либо никогда

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончания военного конфликта на Украине нужно достичь быстро. В противном случае, по его мнению, может вообще не получиться добиться урегулирования.

«Я думаю, мы добьемся успешного мира, это будет продолжительный мир. Я думаю, это случится быстро. Если это не случится быстро, это может не случиться вообще»,— сказал господин Трамп на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером (цитата по «Интерфаксу»).

Президент РФ Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Кремль не ждет «легких и быстрых» решений по украинскому конфликту.

Глава Пентагона Пит Хегсет в феврале признал, что возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично. Сам Дональд Трамп говорил, что России придется пойти на уступки для урегулирования конфликта, а Украина может забыть про членство в НАТО.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп заговорил с акцентами».