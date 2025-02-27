В Кремле не ждут «легких и быстрых» решений по украинскому конфликту

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию по украинскому конфликту «слишком сложной и запущенной». По его словам, никто не ожидает «легких и быстрых» решений. Об этом господин Песков заявил во время пресс-колла сегодня, 27 февраля.

«Никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые. Слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня»,— сказал официальный представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента выразил уверенность в том, что при сохранении политической воли РФ и США удастся «пройти процесс украинского урегулирования».

На встрече делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля стороны договорились начать формирование переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине и работать над организацией встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Сергей Рябков говорил, что подготовка этой встречи находится на начальной стадии.

Президент США Дональд Трамп ранее уверял, что Белый дом «сделает все, что в его силах, чтобы заключить выгодную сделку для обеих сторон». Он также отмечал, что Белый дом будет стараться для Украины изо всех сил, чтобы она могла вернуть как можно больше территорий в рамках урегулирования конфликта.

Подробнее о контактах РФ и США — в материале «Изберись сам».

Анастасия Домбицкая