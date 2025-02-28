Импортные макароны Barilla подорожают на 15–30% с 1 марта

Итальянский производитель макаронных изделий Barilla уведомил ритейлеров о повышении цен на импортный ассортимент на 15–30% с 1 марта. Подорожание затронет 24 из 26 позиций, сообщают источники «Ъ» в торговых сетях. Компания занимает 10% российского рынка макаронных изделий, при этом 20% ее ассортимента ввозится из-за рубежа.

По данным собеседников «Ъ», пока подорожание коснется только импортной продукции компании. В Barilla и других крупных производителях макаронных изделий, таких как «Роллтон» и «Си групп», на запросы «Ъ» не ответили.

Рост цен связан с увеличением с февраля таможенных пошлин на продукцию из «недружественных» стран. Локальные производители также сталкиваются с удорожанием сырья, что влияет на себестоимость продукции.

Barilla — один из самых популярных брендов на российском рынке. В 2023 году выручка ООО «Барилла Рус» составила 12,9 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб., что на 11% и 20,2% больше, чем годом ранее.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Barilla разварила цены».