Доля европейских брендов на российском рынке может вырасти до 50% к концу года

Доля европейских брендов в общем объеме открытий новых магазинов в России к концу текущего года может увеличиться до 50%, сообщили «Ъ» в консалтинговой компании CORE.XP. По прогнозам, в этом году на российский рынок выйдут 12 новых европейских марок против семи в прошлом году.

Согласно данным CORE.XP, всего в России откроется в этом году 25 новых зарубежных брендов, из которых 79% составят сети фешен-сегмента. Доля ритейлеров бытовой техники и электроники достигнет 14%, а парфюмерии и косметики — 7%. При этом многие международные бренды, ушедшие с российского рынка, оставили за собой торговые площади, которые сейчас заполняются локальными партнерами. Несмотря на рост интереса европейских брендов, многие западные компании занимают выжидательную позицию из-за неопределенной геополитической ситуации.

Эксперты отмечают, что новые и возвращающиеся бренды будут рассматривать для размещения премиальные торговые центры с минимальной вакансией. Доля свободных помещений в московских ТЦ за 2024 год снизилась до 8%, что сопоставимо с доковидным уровнем. Однако дефицит качественных площадок сохраняется из-за минимального объема ввода новых торговых объектов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Иностранные бренды померились долями».