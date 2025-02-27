Матвиенко: Эрдоган назвал Путина другом и пригласил в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал президента России Владимира Путина «большим другом» и пригласил его вновь посетить республику. Об этом сообщила журналистам председатель Совфеда Валентина Матвиенко, посетившая Турцию с рабочим визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Совет Федерации Валентина Матвиенко и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Совет Федерации

По словам спикера Совфеда, она передала президенту Турции послание от Владимира Путина. «Он (Реджеп Тайип Эрдоган.— "Ъ") просил меня еще раз ему передать, что его очень ждут с визитом в Турции. Называл его (Владимира Путина.— "Ъ") своим другом большим. Мы все знаем, что у них действительно очень хорошие личные отношения»,— сказала госпожа Матвиенко.

Она также отметила расширение сотрудничества двух стран по разным направлениям, включая сферу энергетики. «Оно вышло уже на уровень стратегического партнерства»,— подчеркнула глава верхней палаты парламента.

Сегодня же в Стамбуле прошел второй раунд российско-американских переговоров на уровне дипломатов. В центре внимания сторон был вопрос нормализации работы диппредставительств двух стран. Встреча шла почти шесть с половиной часов. Три дня назад, 24 февраля, с рабочим визитом в Анкару приезжал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Подробнее о восстановлении дипотношений РФ и США — в материале «Ъ» «Дипмиссии выполнимы».