Доллар казне не товарищ

Минфин опубликовал проект поправок к закону о валютном контроле — запланированный на 2026 год перевод валютных платежей госорганов и бюджетных учреждений под контроль Казначейства для повышения прозрачности и эффективности таких операций предложено сдвинуть на 2028 год. Причина — введенные в отношении РФ санкции. В Минфине решили, что риски перенаправления всей «бюджетной валюты» в «одно окно» выше потенциального выигрыша от консолидации контроля за валютными государственными расчетами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минфин предлагает отложить вступление в силу нормы закона о валютном регулировании и валютном контроле — она требует централизации валютных платежей и поступлений федеральных органов исполнительной власти и автономных бюджетных учреждений на счетах Федерального казначейства (ФК) в уполномоченных банках. Планировалось, что все валютные платежи будут консолидированы в Казначействе с 2026 года (соответствующие поправки приняты еще в 2022 году). Теперь Минфин намерен сдвинуть инициированные им изменения минимум на два года — на 2028 год. Отметим, что это не первый сдвиг нормы «вправо» — она смещалась ежегодно, теперь же ведомство просто увеличило шаг.

Новый перенос Минфин, как и прежде, объясняет санкциями. «Требование о консолидации лишает резидентов возможности осуществлять с 1 января 2026 года расчеты через свои счета, открытые в уполномоченных банках, что в условиях усиления санкционного давления может оказать негативное влияние на возможность проведения резидентами операций в иностранной валюте»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, что на решение об отсрочке ужесточения валютного контроля могли повлиять введенные в ноябре 2024 года блокирующие санкции в отношении Газпромбанка, через который поступали платежи за экспорт российского газа. Это ужесточение «делает невозможным проведение в валютах недружественных стран платежей главных распорядителей средств федерального бюджета, …имеющих право на получение от Федерального казначейства средств федерального бюджета в иностранной валюте, и создает затруднения с проведением платежей в валютах дружественных стран (за исключением отдельных направлений расходов)»,— отмечают в министерстве.

То есть Минфин де-факто признает, что полная централизация валютных потоков несет дополнительные риски для бюджета, для исполнения госконтрактов и работы госорганов и госучреждений. Поэтому ведомство предлагает сохранить до 2028 года нынешний порядок: госорганы по-прежнему смогут самостоятельно открывать счета в уполномоченных банках, что диверсифицирует риски «неисполнения резидентами обязательств в иностранной валюте». Двухлетняя отсрочка объясняется неопределенностью в отношении сроков снятия санкций и отсутствием альтернативных механизмов проведения таких платежей.

Отметим, что включение ФК в контур валютного контроля должно было стать продолжением казначейской реформы, нацеленной на повышение бюджетной эффективности (см. “Ъ” от 31 января 2020 года). Реализованная в 2020 году и сопряженная с запуском системы казначейских платежей (см. “Ъ” от 19 марта 2020 года) реформа превратила ФК в госорган, осуществляющий все рублевые расчеты федерального бюджета фактически в режиме реального времени. Это, в частности, позволило правительству ликвидировать целый ряд ведомственных (включая территориальные органы министерств) бухгалтерий и повысить прозрачность расчетов за счет упразднения лишних звеньев и цифровизации процесса (см. “Ъ” от 25 октября 2019 года). Также в ФК было сосредоточено управление рисками бюджетных платежей — для этого служба получила в управление временно свободные средства бюджета. Их объем достигал при запуске 4 трлн руб., а доходы ФК от размещения этих денег на депозитах и в иных инструментах оценивались примерно в 1 трлн руб. в год. Реформа имела и антикоррупционный эффект, так как упразднила практику самостоятельного размещения временно свободных бюджетных средств на депозитах ведомствами (это тормозило реализацию государственных проектов). Перевод также и валютных операций в Казначейство должен был экономить бюджетные средства — комиссии по таким операциям у ФК, в отличие от банков, нет.

В Минфине и Федеральном казначействе не ответили на запрос “Ъ” о причинах отсрочки нормы о переводе операций, об их объемах и о потенциальном эффекте от централизации финансового контроля.

Олег Сапожков, Диана Галиева