Бухгалтеры не сокращаются

Консолидация бухгалтерских функций министерств в Федеральном казначействе (ФК) помогла ему добиться роста финансовой дисциплины ведомств и прозрачности их деятельности. Однако первый опыт такой передачи функций от Миннауки, Минпросвещения и Минвостокразвития выявил проблемы как с правовым регулированием новой модели, так и с ее технологическим и методическим обеспечением. Ведомства не вполне готовы работать по новым правилам: они дублируют казначейский учет, препятствуя планам ФК по сокращению численности федеральных чиновников.

Федеральное казначейство рассказало о первых результатах централизации бухгалтерского учета, основанных на опыте Миннауки, Минпросвещения и Минвостокразвития. Эти ведомства первыми включились в пилотный проект ФК и помогли казначейству отработать модель взаимодействия с федеральными органами. «Не все получилось с пилотными проектами, и какие-то аспекты учета мы решили оставить за пределами консолидации»,— рассказал замглавы казначейства Антон Дубовик на проходящем в Москве заседании Казначейского сообщества стран Европейского и Центрально-Азиатского регионов (PEMPAL).

Напомним, проводимая Минфином централизация бухгалтерского учета министерств в Федеральном казначействе затронула уже 14 федеральных органов власти, включая 162 их территориальных органа и 42 казенных учреждения. В 2020 году в периметр централизации попадут еще 18 ведомств, а с 1 января 2021 года казначейство должно стать «главным бухгалтером» всех 53 правительственных ведомств со штатной численностью 500 тыс. сотрудников (включая 12 тыс. бухгалтеров).

Как сообщил на заседании Антон Дубовик, недоработки централизации связаны как с правовым регулированием, так и с методическим и технологическим обеспечением.

Для решения проблемы ведомство уже закупает единый софт и предлагает закрепить в бюджетном законодательстве правовые основы централизованной модели учета, а в административном — разделить ответственность Федерального казначейства и ведомств за качество и своевременность учетных процедур.

Среди позитивных изменений в казначействе отмечают повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ведомств (сведения стали доступны в режиме «реального времени») и улучшение финансовой дисциплины: сократились случаи несоответствия данных бухучета и отчетности, наличия «скрытой» кредиторской и дебиторской задолженности, нарушения сроков выплат сотрудникам и приобретения активов, не соответствующих ведомственным функциям. Также в казначействе заявляют об успехах в оптимизации ресурсов благодаря отказу министерств от бухгалтерской службы — централизация должна обеспечить в 2020 году сокращение численности федеральных чиновников на 10%, сэкономленные деньги обещано направить на рост зарплат оставшимся служащим (см. “Ъ” от 20 марта).

Однако в подпавших под централизацию ведомствах с такой оценкой не вполне согласны: сократить кадры удалось лишь частично, а формировавшие отчетность специалисты составляют документы для ФК, рассказала глава департамента финансов Миннауки Юлия Семашко. Впрочем, в Миннауки (образовано в 2018 году) создание подразделения для бюджетного учета вообще не предусматривалось. «Поэтому как такового сокращения численности бухгалтеров не произошло»,— пояснили “Ъ” в министерстве. Сокращения штата сотрудников не планируется и в Минвостокразвития: «Хотя инструмент управления еще находится в стадии отработки, многие организационные функции останутся за министерством»,— рассказали “Ъ” в ведомстве. В Минпросвещения предоставить данные по оптимизации не смогли.

Впрочем, оптимизации штата в министерствах препятствует и их неготовность работать по новым правилам. Так, многие ведомства продолжают параллельно вести бухучет, по сути дублируя функции казначейства,— для, как они говорят, «дополнительного контроля» операций. Казначейство такие сигналы слышит и предлагает установить общие требования к процедурам учета и адаптировать к ним методологию — инструкции по бухучету.

Диана Галиева