Бухгалтеры не сокращаются

Консолидация бухгалтерских функций министерств в Федеральном казначействе (ФК) помогла ему добиться роста финансовой дисциплины ведомств и прозрачности их деятельности. Однако первый опыт такой передачи функций от Миннауки, Минпросвещения и Минвостокразвития выявил проблемы как с правовым регулированием новой модели, так и с ее технологическим и методическим обеспечением. Ведомства не вполне готовы работать по новым правилам: они дублируют казначейский учет, препятствуя планам ФК по сокращению численности федеральных чиновников.
Федеральное казначейство рассказало о первых результатах централизации бухгалтерского учета, основанных на опыте Миннауки, Минпросвещения и Минвостокразвития. Эти ведомства первыми включились в пилотный проект ФК и помогли казначейству отработать модель взаимодействия с федеральными органами. «Не все получилось с пилотными проектами, и какие-то аспекты учета мы решили оставить за пределами консолидации»,— рассказал замглавы казначейства Антон Дубовик на проходящем в Москве заседании Казначейского сообщества стран Европейского и Центрально-Азиатского регионов (PEMPAL).
Напомним, проводимая Минфином централизация бухгалтерского учета министерств в Федеральном казначействе затронула уже 14 федеральных органов власти, включая 162 их территориальных органа и 42 казенных учреждения. В 2020 году в периметр централизации попадут еще 18 ведомств, а с 1 января 2021 года казначейство должно стать «главным бухгалтером» всех 53 правительственных ведомств со штатной численностью 500 тыс. сотрудников (включая 12 тыс. бухгалтеров).
Для решения проблемы ведомство уже закупает единый софт и предлагает закрепить в бюджетном законодательстве правовые основы централизованной модели учета, а в административном — разделить ответственность Федерального казначейства и ведомств за качество и своевременность учетных процедур.
Среди позитивных изменений в казначействе отмечают повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ведомств (сведения стали доступны в режиме «реального времени») и улучшение финансовой дисциплины: сократились случаи несоответствия данных бухучета и отчетности, наличия «скрытой» кредиторской и дебиторской задолженности, нарушения сроков выплат сотрудникам и приобретения активов, не соответствующих ведомственным функциям. Также в казначействе заявляют об успехах в оптимизации ресурсов благодаря отказу министерств от бухгалтерской службы — централизация должна обеспечить в 2020 году сокращение численности федеральных чиновников на 10%, сэкономленные деньги обещано направить на рост зарплат оставшимся служащим (см. “Ъ” от 20 марта).
Однако в подпавших под централизацию ведомствах с такой оценкой не вполне согласны: сократить кадры удалось лишь частично, а формировавшие отчетность специалисты составляют документы для ФК, рассказала глава департамента финансов Миннауки Юлия Семашко. Впрочем, в Миннауки (образовано в 2018 году) создание подразделения для бюджетного учета вообще не предусматривалось. «Поэтому как такового сокращения численности бухгалтеров не произошло»,— пояснили “Ъ” в министерстве. Сокращения штата сотрудников не планируется и в Минвостокразвития: «Хотя инструмент управления еще находится в стадии отработки, многие организационные функции останутся за министерством»,— рассказали “Ъ” в ведомстве. В Минпросвещения предоставить данные по оптимизации не смогли.
Впрочем, оптимизации штата в министерствах препятствует и их неготовность работать по новым правилам. Так, многие ведомства продолжают параллельно вести бухучет, по сути дублируя функции казначейства,— для, как они говорят, «дополнительного контроля» операций. Казначейство такие сигналы слышит и предлагает установить общие требования к процедурам учета и адаптировать к ним методологию — инструкции по бухучету.
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