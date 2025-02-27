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Коммерсантъ FM
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Рак вцепился в грудь

Каждая двадцатая женщина в мире рискует получить онкологическое заболевание

В ближайшие годы каждая двадцатая женщина в мире столкнется с раком груди и каждая семидесятая умрет от этого заболевания — такой прогноз сделала международная группа онкологов. Этот процесс можно «смягчить или обратить вспять» за счет развития первичной профилактики. В России наблюдается схожая тенденция, подтвердил “Ъ” главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, и упор сделан на диагностику заболевания на ранней стадии. Другие врачи указывают, что важно не только вовремя выявить рак, но и подготовить для пациентки понятный маршрут лечения.

Врач осматривает пациентку в одной из московских клиник

Врач осматривает пациентку в одной из московских клиник

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Врач осматривает пациентку в одной из московских клиник

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Группа ученых из Международного агентства по изучению рака проанализировала статистику по раку молочной железы в 185 странах. Этот вид онкологических заболеваний встречается в мире чаще всего и занимает пятое место по количеству смертей от злокачественных опухолей. Ученые приводят в докладе актуальную статистику: в 2022 году было диагностировано около 2,3 млн новых случаев рака молочной железы и зарегистрировано 670 тыс. смертей от него.

Иными словами, каждую минуту у четырех женщин в мире диагностируется это заболевание, и одна из них умрет от него.

Если текущие тенденции сохранятся, прогнозируют ученые, то к 2050 году число новых случаев данного заболевания возрастет на 38%, до 3,2 млн. А смертей от него станет на 68% больше, до 1,1 млн. У каждой двадцатой женщины в течение жизни будет выявлен рак груди и каждая семидесятая из-за этого умрет.

Ученые выявили связь между выживаемостью при раке груди и экономическим развитием общества. В странах с высоким уровнем дохода выживают 83% женщин, которым поставили такой диагноз, а в странах с низким уровнем дохода умирают более половины женщин с раком груди. Страны могут «смягчить или обратить вспять» эти тенденции за счет развития первичной профилактики, считают авторы доклада. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Medicine.

Ситуация с раком груди в России схожа с общемировой, заявил “Ъ” главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

Заболеваемость неуклонно растет: если в 2020 году абсолютное число случаев рака молочной железы составило 65 468, то в 2023 году — 76 тыс. (еще 1 тысяча случаев пришлась, по данным Минздрава, на рак груди у мужчин). Однако статистический рост заболеваемости связан прежде всего с совершенствованием диагностики, подчеркнул господин Каприн, рак молочной железы стали чаще выявлять: «Напомню, что в нашей стране программа скрининга населения начала развиваться еще в 2006 году. Целью было обеспечить доступность первичной диагностики для всех женщин, независимо от возраста, на уровне амбулаторно-поликлинических учреждений». Кроме того, на статистику влияет увеличение продолжительности жизни человека: все больше женщин в России достигают возраста, когда появляется значительный риск развития рака молочной железы.

В беседе с “Ъ” господин Каприн перечислил основные факторы, способствующие развитию этого заболевания,— отказ от грудного вскармливания, ожирение, несбалансированное питание, недостаток физической активности, вредные привычки и генетическая предрасположенность.

Урбанизация и стресс также могут быть причинами роста заболеваемости этим видом рака, добавляет заведующая первичным онкологическим кабинетом Клиники академика Ройтберга Елена Жукова. Жительницы больших городов не соблюдают режим сна и отдыха, «постоянно в суете, в бегах» и на фоне повышенного уровня гормона кортизола имеют большую вероятность заболеть. Впрочем, и диагностика в мегаполисах налажена лучше: «Например, в Москве в 2023 году 80% всех новых случаев РМЖ у женщин были выявлены на первой-второй стадиях, то есть когда заболевание реально излечимо». Благодаря возможностям химиотерапии даже при запущенных стадиях эффективность лечения стала существенно выше, говорит она.

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Учредитель и президент фонда «Онкологика» Мирослава Сергеенко обращает внимание на необходимость более широкого информирования пациенток о методах и возможностях лечения. По ее словам, в фонд часто обращаются люди, которые не понимают, как им действовать при получении онкологического диагноза. Они не знают, какие клинику и врача лучше выбрать, как попасть на лечение в федеральный центр, какие у них вообще есть права и возможности, говорит эксперт, и здесь медицинским ведомствам необходимо усилить работу.

Наталья Костарнова

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