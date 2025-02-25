Онкобольным подскажут адрес

Онкобольные должны иметь право оформлять все необходимые для лечения документы дистанционно. Такое предложение Минздраву направила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). Речь идет о пациентах, которые прошли первичную консультацию в медучреждении региона не по месту регистрации. Для получения документов они вынуждены возвращаться в родной регион и терять время «на преодоление бюрократических барьеров», говорит депутат. В Минздраве в ответ на запрос “Ъ” заявили, что у пациентов за пределами региона прикрепления и сейчас есть возможность получить медпомощь в выбранном ими учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») обратилась в Минздрав с просьбой изменить порядок оформления документов, необходимых для лечения онкобольных. Речь идет о гражданах с онкологическими заболеваниями, прошедших первичную консультацию в медучреждении не своего региона. Для оформления документов они вынуждены возвращаться в поликлинику по месту прописки. «Создается ситуация, когда учреждение, где по факту находится пациент, считает необходимым и возможным провести дополнительные обследования либо продолжить лечение, однако направление и документы для получения препаратов возможно оформить исключительно в регионе прикрепления»,— пояснила госпожа Яровая.

Пациент и его семья, которые находятся в процессе борьбы с онкологией, «не должны терять драгоценное время на преодоление бюрократических барьеров», уверена депутат, граждане должны получать дистанционно необходимые документы, включая направление на госпитализацию (по форме 057/у-04) и рецепты на лекарства. Для этого, полагает госпожа Яровая, нужно разработать формат дистанционного взаимодействия между медучреждением, где находится пациент, и регионом его прописки. Документы будут оформляться без участия больного в срок не более трех дней. «Для Камчатки, для всего Дальнего Востока, для новых территорий это крайне важный вопрос,— подчеркнула Ирина Яровая.— Пациент фактически оказывается в безвыходной ситуации, а отсутствие возможности прохождения обследований и лечения является для него жизнеугрожающим фактором».

«Законодательством уже предусмотрены возможности получения медицинской помощи на территории другого субъекта, в том числе путем прикрепления к медицинской организации по месту пребывания»,— заявили “Ъ” в Минздраве. Находясь за пределами своего региона, гражданин может лично или через представителя обратиться в выбранную им медорганизацию, пояснили в ведомстве.

Согласно приказу Минздрава №116, обследование пациента со злокачественными образованиями проводится по месту его прикрепления, подтверждает член СПЧ и глава ассоциации онкопациентов «Здравствуй» Ирина Боровова. При этом, поясняет она, врач-онколог или врач, осуществляющий наблюдение и лечение пациента «в первичном медико-санитарном звене», может направить гражданина в иную организацию. Для этого нужно оформить направление по форме 057/у-04, где будут перечислены все исследования, которые необходимо выполнить. «Эти направления, как правило, неправильно заполняются врачами,— пояснила Ирина Боровова.— Пациент становится заложником ситуации — его не могут принять или оказать ему услуги в полном объеме». Она полагает, что необходимо дать возможность оформлять и исправлять документы, исключив из этой процедуры пациентов и их «бесконечные терзания и поездки через всю страну».

Оформление направления по форме 057/у-04 часто вызывает сложности у пациентов даже при очном присутствии, не говоря уже об удаленном, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. «Не нарушая процедуру, дистанционно получить такой документ практически невозможно. Это требует времени, а в случае с онкобольными на счету каждый день,— говорит он.— Мы поддерживаем инициативу (Ирины Яровой.— “Ъ”) и надеемся, что в перспективе она будет распространена не только на пациентов с онкозаболеваниями».

Эмилия Габдуллина