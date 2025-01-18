Павел Дуров решил не уточнять

Павел Дуров пообещал французским следователям улучшить модерацию Telegram. Об этом основатель мессенджера заявил в парижском суде еще 6 декабря. Сейчас записи 10-часового заседания стали доступны СМИ. Как передает France Info, Дуров не уточнил, о каких именно изменениях идет речь, но напомнил, что Telegram удаляет до 20 млн незаконных постов в месяц. Кроме того, данные 10 тыс. сомнительных аккаунтов, по словам бизнесмена, переданы властям разных стран. В конце августа после задержания и последующего ареста прокуратура во Франции предъявила Дурову 12 обвинений.

С тех пор он находится под подпиской о невыезде. Декабрьское заседание стало первым по существу дела, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова: «Больше месяца прошло с этого слушания, прежде чем о нем стало известно широкой публике, поскольку журналистов туда, конечно, не допускали. Павел Дуров настаивал в том числе на том, что Telegram не был задуман как платформа для противозаконной деятельности, не поддерживает какой-либо криминал, который может работать через эту платформу. Именно это вменяет в вину Дурову французское правосудие, говоря о том, что социальная сеть недостаточно модерирует контент и таким образом является соучастником в наркотрафике, незаконной покупке и продаже оружия, распространении незаконного контента или, например, краже банковских данных.

Дуров все отрицает, говоря о том, что правонарушения, которые происходят в Telegram, наносят ущерб и собственной репутации мессенджера. Кроме того, Telegram является не единственной социальной сетью, в которой могут совершаться или задумываться преступления, таким образом указывая на своих прямых конкурентов. Для французского правосудия этого недостаточно, чтобы снять обвинения, следователи хотят идти до конца. По последним данным, которые, правда, появлялись очень давно, он живет в отеле Ritz, его несколько раз фотографировали на Елисейских полях. Он ведет затворническую жизнь и крайне редко появляется в прессе».

Еще в конце сентября Павел Дуров заявил, что Telegram может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы. Пространства для ужесточения модерации у Дурова достаточно, отмечает IT-эксперт Дмитрий Бевза: «Дуров всегда гордился, что очень небольшим количеством людей они развивают такой большой проект, как Telegram. Модерация, конечно же, была там далеко не на главном месте. Сейчас большая часть модерации осуществляется с помощью того, что мы называем искусственным интеллектом.

Я думаю, очень небольшое количество людей это делают за деньги Дурова. Можно нанять больше. Соответственно, нужны технические специалисты, аренда серверов. Техническо-политическая сторона вопроса касается того, что нейросеть же можно настроить по-разному. Очевидно, что там закрываются аккаунты с детской порнографией, с торговлей оружием. Но есть какая-то серая зона, где в зависимости от настроек модерация может быть более строгой и менее строгой. В эту сторону тоже можно двигаться.

И последний момент касается закрытых групп и групповых чатов: до сих пор там модерация строилась по тому, что ты можешь пожаловаться на какое-то сообщение. Там, оскорбили, допустим, по национальному признаку: ты отправил, да, модераторы могут это рассмотреть, но сами они не имеют ни автоматический, ни человеческий доступ к закрытым каналам и группам. Самый радикальный переход — это если модерация коснется их. Но это маловероятно, поскольку отсюда один шаг до чтения частной переписки, я думаю, конечно, Дуров на последнее не пойдет.

В декабре Telegram впервые вышел на самоокупаемость. Конечно, это затраты и немаленькие, возможно, дальнейший выход на самоокупаемость и доход это может замедлить. Видно, что все государства очень серьезно стали относиться к тому, что мы называем социальными сетями, мессенджерами. Здесь Дуров, там Дональд Трамп с Марком Цукербергом».

Марк Цукерберг ранее анонсировал смягчение модерации в соцсетях запрещенной и признанной в России экстремистской Meta. Там откажутся от услуг «предвзятых фактчеров» и позволят пользователям видеть больше контента на острые политические темы. Прежде он мог удаляться алгоритмом. Цукерберг в подкасте Джо Рогана также рассказал, что сотрудники демократической администрации, к примеру, требовали от него удалять посты о побочных эффектах вакцин. После этого Павел Дуров заявил, что Telegram поддерживал свободу слова еще до того, как это стало «политически безопасным».

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Елизавета Скобцова