«Воронежстальмост» обжаловал передачу укрытия Росимуществу

В арбитражный суд Воронежской области поступила апелляционная жалоба АО «Воронежстальмост» на решение о передаче защитного сооружения гражданской обороны региональному управлению Росимущества. Она пока не принята к производству, следует из картотеки арбитражных дел. Речь идет об объекте на улице Волгоградской, 39 в Воронеже площадью 185,6 кв. м.

Ведомство подало иск в суд в январе 2023 года. Согласно заявлению, сооружение требовалось передать государству в течение 30 дней со дня вступления в силу соответствующего решения. За каждый день просрочки обязательства — назначить предприятию неустойку в 2 тыс. руб.

О масштабной кампании Росимущества по изъятию укрытий в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова