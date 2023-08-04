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Воронежцам возвращают укрытия

Росимущество хочет забрать у собственников больше десятка сооружений гражданской обороны

Воронежское теруправление Росимущества начало масштабную кампанию по истребованию «из незаконного владения» у нынешних собственников защитных сооружений гражданской обороны. С начала 2023 года было подано более десятка исков, почти все они еще находятся на рассмотрении: речь идет о Воронеже и районных центрах. В ряде случаев собственники не возражают против передачи убежищ и укрытий, но в некоторых разбирательствах апеллируют к пропуску истцом сроков исковой давности, а также отсутствию статуса защитного сооружения или к невозможности «идентифицировать объект». Юристы напоминают, что в 2010-х Росимущество уже пыталось вернуть в госсобственность убежища, но разбирательства не дошли до завершения, и считают, что проблемы с документацией сохраняют собственникам шансы отстоять приватизированные объекты.

Не у всех воронежских убежищ податливые собственники

Не у всех воронежских убежищ податливые собственники

Фото: Никита Пауков

Не у всех воронежских убежищ податливые собственники

Фото: Никита Пауков

Арбитражный суд Воронежской области начал рассмотрение 11 исков территориального управления Росимущества к различным компаниям и предпринимателям, в которых ведомство просит истребовать «из незаконного владения» защитные сооружения гражданской обороны. Все они были поданы в 2023 году, большая часть — после 1 марта. Росимущество требует обязать передать укрытия во владение собственника (РФ в лице самого управления), а в случае неисполнения решения взыскать неустойку — 2 тыс. руб. за каждый день просрочки. Третьими лицами выступают ГУ МЧС по региону и местные администрации, в ряде случаев — АО «Воронежоблтехинвентаризация».

К некоторым делам подключилась прокуратура.

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Два заявления подано к «Ростелекому». Речь идет о защитных сооружениях в райцентрах Бобров и Бутурлиновка. «Ростелеком» возражает против удовлетворения требований. По его мнению, приведенному в первом разбирательстве, в иске нет сведений, позволяющих «идентифицировать» спорный объект, при этом у сооружения якобы отсутствует статус защитного сооружения гражданской обороны. Также компания ссылается на законность регистрации своего права на спорный объект и на пропуск срока исковой давности.

Аналогичный иск подан к ООО «Торговый дом “Велес”» (укрытие в Боброве). Он примечателен тем, что Росимущество также просит признать ничтожными договоры залога между ответчиком и Фондом развития предпринимательства Воронежской области: укрытие фигурирует в документах об ипотеке. Ответчик заявил о пропуске срока исковой давности и попросил истребовать в Роскадастре правоустанавливающие документы. Фонд развития предпринимательства встал на сторону компании.

Также иски об истребовании защитных сооружений поданы к одному из крупнейших предприятий региона — АО «Минудобрения» (укрытие в Россоши; ответчик указывает на отсутствие статуса защитного сооружения и на законность регистрации права собственности); «Воронежстальмосту» (сооружение площадью 185,6 кв. м на юге Воронежа), Бутурлиновскому ликеро-водочному заводу (основной владелец — правительство региона; предмет спора — объект в Бутурлиновке), ООО «Фестиваль» (часть здания площадью 326 кв. м в районе Юго-Западного рынка Воронежа), ОАО «Межхозяйственное строительное объединение “Ольховатское”» (объект в поселке Малые Базы Ольховатского района), ООО «Газпром Трансгаз Волгоград» (заглубленный склад площадью 93 кв. м возле поселка Пригородного Калачеевского района), ООО «Исток» (объект в селе Копыл Эртильского района), а также к индивидуальному предпринимателю Зийат Вадаху (сооружение в Россоши).

Один иск уже рассмотрен. В мае арбитражный суд встал на сторону Росимущества в споре с Бутурлиновским мелькомбинатом о судьбе подвала в здании мастерской (в Бутурлиновке) площадью 283 кв. м. Решение проясняет позиции истца и областного главка МЧС.

В Росимуществе считают, что регистрация в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) прав собственности нынешнего владельца на защитные сооружения незаконна и нарушает интересы РФ. В ГУ МЧС отмечают, что с 1991 года объекты гражданской обороны передавались в госсобственность согласно постановлению Верховного совета РФ «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации…».

Спорное противорадиационное укрытие на 100 человек было принято в эксплуатацию в 1986 году. В 2018-м была проведена последняя инвентаризация и оценка содержания объекта; он числится в федеральном журнале учета защитных сооружений. У компании право на мастерскую с подвалом возникло в результате реализации Плана приватизации, утвержденного областным комитетом по управлению госимуществом еще в 1992 году. Запись о праве собственности была внесена в ЕГРН в 2014-м.

При этом ни в Плане приватизации, ни в распоряжении территориального управления Минимущества от 2004 года информации о наличии противорадиационных убежищ на комбинате не было.

Внимание на объект Росимущество обратило только по итогам выездной проверки ГУ МЧС по Воронежской области, прошедшей в ноябре 2022 года. Ее результаты в целом оказались удовлетворительными — этаж не был захламлен (использовался как склад) и имел открытый доступ. Зато не был обнаружен необходимый в таких случаях договор для использования защитных сооружений в «народно-хозяйственных» целях. Ответчик признал иск в части передачи спорного подвала.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что вероятность оставления укрытий и убежищ за нынешними собственниками невелика: «В соответствии с федеральным законодательством и позицией Верховного суда, закрепленной еще в 1991 году, бомбоубежища, бункеры и иные защитные объекты не могут быть приватизированы и по умолчанию находятся в федеральной собственности, как бы ни использовались сейчас. Любые документы, которые, с точки зрения ответчика, могут подтверждать законность их перехода в частную собственность, скорее всего, признают ничтожными — они противоречат закону. Объект может быть только передан на ответственное хранение».

«Как показывает обширная судебная практика последних лет, апелляция к истечению сроков давности в спорах о правах на недвижимость судами отклоняется. В большинстве случаев отклоняются и доводы относительно того, что объект уже непригоден для использования по прямому назначению — более того, в некоторых случаях на ответчика даже может быть возложена обязанность вернуть объект к изначальному состоянию за свой счет. Можно добиться передачи объектов на ответственное хранение, но и в этом случае использование их в каких-либо целях помимо гражданской обороны будет невозможно»,— полагает господин Горбунов.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников напоминает, что в 2010-х годах воронежское управление Росимущества уже обращалось с подобными исками: «Однако производство по ним по непонятным причинам было прекращено. В последнее время управление возобновило кампанию по истребованию, но обстоятельства 2010-х годов будут препятствием к восстановлению срока исковой давности. Уже есть положительные для ответчиков прецеденты».

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По его словам, в подобных делах «два основных вопроса: существует ли объект гражданской обороны (есть ли что истребовать) и истек ли срок давности»: «Позиция Росимущества по исковой давности сводится к тому, что оно узнало о выбытии объектов только недавно из ответов Росреестра на запросы. В последнее время отдельные суды стали поддерживать подобный подход. Считаю его неправильным, ведь приватизация объектов гражданской обороны (с перечислением их в перечне передаваемого в частную собственность имущества) указывает на осведомленность уполномоченного органа о факте выбытия объекта. Кроме того, имеющиеся у Росимущества сведения о защитных объектах часто не совпадают с фактическими параметрами. В этих случаях необходима сличительная техническая экспертиза, результаты которой берутся судом за основу. С учетом этих обстоятельств ответчики имеют шансы сохранить объекты».

Олег Мухин

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