Росимущество добилось изъятия укрытия у «Воронежстальмоста»

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск территориального управления Росимущества об изъятии у АО «Воронежстальмост» защитного сооружения гражданской обороны. Речь идет об объекте на улице Волгоградской, 39 в облцентре площадью 185,6 кв. м.

Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Мотивировочная часть решения еще не опубликована.

Ведомство инициировало разбирательство в январе 2023 года. Согласно иску, имущество требовалось передать государству в течение 30 дней со дня удовлетворения требований. За каждый день просрочки обязательства — назначить предприятию неустойку в 2 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Воронежстальмост» было зарегистрировано в Воронеже в июне 1997 года для производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал — 70,8 млн руб. Актуальная информация об учредителях не указывается. По данным на 2019 год, завод контролировался красноярским АО «Востоксантехмонтаж» (по данным на 2015 год, самый большой пакет акций был у его генерального директора Валерия Семенова). Еще одним акционером «Воронежстальмоста» являлся его гендиректор Андрей Боровиков. 2023 год «Воронежстальмост» закончил с выручкой в 11,2 млрд и чистой прибылью в 157,1 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 12,4 млрд и 714 млн руб.

Подробнее о масштабной кампании Росимущества по изъятию укрытий в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова